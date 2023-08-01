專訪／首投族參與2024大選 黃瀞瑩建議：親身去看候選人市場拜票
2024總統立委選舉將會有不少「首投族」，目前更正值大學畢業季，有許多大學生剛離開校園。被問及對於對於政治工作有興趣、或是對於首投族有甚麼建議？民眾黨台北市議員黃瀞瑩接受《NOWnew今日新聞》專訪說，不管身為哪個族群，都鼓勵去親身參加政治活動，清楚了解後，才做出選擇。
記者邱新博／台北報導
黃瀞瑩曾經當過政治新聞記者、立委助理、台北市政府發言人、柯文哲的幕僚到現在擔任議員，黃瀞瑩建議年輕人，在候選人名單確認了以後，可以去試著參與一下，譬如說像716遊行，「雖然說真的大太陽非常非常熱，但這兩三個小時裡面我相信當天有去參與的人，一定都可以完整地聽到（國民黨總統參選人）侯友宜、（鴻海集團創辦人）郭台銘、（民眾黨總統參選人）柯文哲所有對於居住正義或司法改革的政見，我覺得了解是第一步」；當然先去了解自己屬意的候選人或是覺得其實沒有太多感覺的候選人，都要抱持著一種開放的心態去了解，然後才做出選擇，這才是比較正確的。
黃瀞瑩再強調，鼓勵所有的首投族或是年輕人去參與一點點的政治活動，不管像是716遊行集會活動，或是接下來一定會有非常非常多的造勢場合，可以以一個觀眾的身分去參觀、也可以以志工的角色去參與整個政治活動不同的流程，這個都是每一個年輕人可以去透過一個活動或是參與的過程去了解這個政治生態。
她還提到另一個方法，就是接下來一定有會有許多的立委候選人在徵志工、徵陪掃街的這些年輕好夥伴，黃瀞瑩認為，也可以去參考看看，「如果你陪這個候選人掃一趟市場，或許就會知道中在自己選區的這位立委候選人，在市場裡面到底跟民眾接觸的感覺是什麼，這就是他未來接受陳情的態度」，所以親眼去看，然後親自去參與，那個感覺是最準的。這些比起在家裡只看了某一台的新聞台某一台的評論，這個感覺才是最實際可以掌握到的，所以清楚了解才做出選擇。