紅火案纏訟17年！辜仲諒審堅稱無罪　更三審11/30宣判

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檢方查出，辜仲諒2006年擔任中信金控副董事長兼副執行長期間，涉以資本額僅1美元的紙上公司「紅火」來炒作「兆豐金控」結構債，不法獲利約10億元，涉犯證交法等罪。
一審判辜仲諒9年，二審加重再判9年8月，但遭第三審撤銷發回。
全案因重要證人陳俊哲滯美未歸，更一審為配合證人時差，曾破天荒在夜間開庭，以視訊方式傳喚陳俊哲作證，未料陳俊哲臨時反悔，讓檢審辯全部白忙一場。
更一審因辜仲諒偵查中自白並繳回其中3億元不法所得，依速審法規定酌減改判3年6月。
2021年4月，更二審認為，辜仲諒並未造成中信銀損失，逆轉改判無罪，第三度遭最高法院撤銷。
高院更三審今天言詞辯論，辜仲諒仍堅稱他沒犯罪，並指檢方上訴無理由。辜仲諒辯護律師團主張，中信銀處分結構債，有其必要性和急迫性，紅火公司依約應給付的價款，並未讓中信銀受有損失，辜也沒有圖利紅火公司，也未構成背信罪，請求合議庭判辜無罪。
檢方主張，最高法院發回的重點是，紅火從結構債交易開始一直到款項如何分配使用，都沒有經過董事會同意；她認為，不管交易有何急迫性、必要性，都應經董事會同意。辜仲諒把中信金、中信銀當個人公司在處理，雖然坊間常以「中信辜家」來稱呼，但不代表中信銀、中信金是辜家獨資。中信仍有其他股東，股東的權益應透過銀行法、金控法相關規定來保障。