勞動部產業新尖兵計畫助青年與職場無縫接軌

勞動部為培訓5+2重點產業人才，協助青年強化就業關鍵技術能力推出「產業新尖兵計畫」，幫助青年與職場接軌，青年小焜參加該項計畫成功跨進AI產業，接軌國家重點產業為職涯鍍金，他也鼓勵求職中的青年加入「產業新尖兵計畫」為自己圓夢。
記者張振興/綜合報導
小焜對程式設計領域很有興趣，因無程式設計專長，難以找到相關工作，所以只能先選在學校及電子廠工作，但他仍對程式設計充滿熱誠，當他發現高屏澎東分署委託台中市電腦商業同業公會辦理產業新尖兵計畫的「跨域JAVA就業養成班」，可以補助學員訓練費用最高10萬元，訓練期間還提供每月8000元學習獎勵金，最長可以領取12個月，讓小焜非常心動嚮往，於是便報名參訓，勇敢追夢。
小焜表示，訓練單位的授課講師各個都學有專精、實務經驗也相當豐富，專題製作期間，引導學員運用課程所學，共同合作開發程式，透過實際操作加深學習的效果，而專題討論的成果也成為小焜轉職的最佳利器，他以優異的成績表現成為廣進數位科技公司的軟體工程師，負責產品遊戲與AI技術開發，小焜對於目前的職務與薪資非常滿意，認為參加「產業新尖兵計畫」是他人生重要的轉捩點，鼓勵有興趣跨領域進入5+2重點產業的青年朋友，善用產業新尖兵的訓練資源，勇敢逐夢。
高屏澎東分署長郭耿華表示，自109年起與各大專院校、財團法人及工商團體合作辦理「產業新尖兵計畫」，透過計畫培訓，青年可取得就業關鍵技術並透過媒合進入重點產業，且為鼓勵青年參訓後快速接軌職場，自今年7/1起每位青年最高補助10萬元參訓費用，參訓時須先自行負擔1萬元訓練費，若在參訓後90日內成功就業，便可向高屏澎東分署分署申請補助所負擔的1萬元訓練費。