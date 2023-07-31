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李玟把蕭亞軒當親生妹妹！她泣不成聲曝姊妹情：從來沒人這樣對我

▲蕭亞軒（右）在李玟（左）追思會上唸哀悼詞，她透露李玟是第一個把她當親生妹妹的人，還不斷鼓勵她回到舞台上表演，陪伴她度過痛苦的低潮期。（圖／翻攝自李玟臉書、追思會直播）
▲蕭亞軒（右）在李玟（左）追思會上唸哀悼詞，她透露李玟是第一個把她當親生妹妹的人，還不斷鼓勵她回到舞台上表演，陪伴她度過痛苦的低潮期。（圖／翻攝自李玟臉書、追思會直播）

記者賴禹妡/綜合報導

歌壇天后李玟（CoCo）7月5日輕生過世，享年48歲，追思會在今（31）日於北角殯儀館舉行，許多李玟生前的親朋好友到場哀悼，其中歌手蕭亞軒是唯一從正門進入靈堂的藝人，她上台講述哀悼詞時更哭到泣不成聲，透露李玟是第一個把她當親生妹妹的人，還不斷鼓勵她回到舞台上表演，陪伴她度過痛苦的低潮期，「她把她的快樂跟勇敢不斷照亮給我，我一定要把她的精神一直保持下去」。 

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▲蕭亞軒在李玟追思會上唸哀悼詞，一開口就泣不成聲。（圖／翻攝自追思會直播）
▲蕭亞軒在李玟追思會上唸哀悼詞，一開口就泣不成聲。（圖／翻攝自追思會直播）
蕭亞軒上台哀悼時，一開口就泣不成聲，她透露自己從學生時期就一直把李玟當成偶像，「她是點燃我唱跳的那一位天后巨星」，後來蕭亞軒如願當上唱跳歌手後，某次在小巨蛋和李玟終於見到面，當時李玟很大聲地跟她打招呼，並送上一個大大的擁抱，更交換彼此電話，「從那之後她（對我）完全沒有任何距離」。 

蕭亞軒回憶，李玟常常看到有關蕭亞軒的新聞或消息，就會傳訊息給她，甚至連生日都不忘暖心祝福。蕭亞軒曾陷入一段低潮時光，她不知道自己人生的方向，心中常常浮現「為什麼我要唱歌」的問句，當時李玟和她講了一通很長的電話，也是從那時開始，李玟會不斷傳許多正能量的話語給蕭亞軒，鼓勵她回到舞台表演。 

▲李玟生前將蕭亞軒當成親生妹妹，讓出身單親家庭、一直擔任長姊的蕭亞軒感動不已。（圖／翻攝自追思會直播）
▲李玟生前將蕭亞軒當成親生妹妹，讓出身單親家庭、一直擔任長姊的蕭亞軒感動不已。（圖／翻攝自追思會直播）
蕭亞軒指出，李玟曾傳給她一個語音訊息：「不管怎麼樣，妳把我當作妳的大姊姊，妳就像我的小妹妹一樣，什麼事情都跟我說我會保護妳，就我們兩個知道，妳不要擔心，我一定會一直跟妳聊。」這讓出身單親家庭、一直擔任長姊的蕭亞軒感動不已，「從來沒人跟我說過妳是我的小妹妹，妳把我當作你的大姊姊，妳知道那句話聽起來好像很平凡，但在我心裡刻下很重要很重要的這幾個字」。 

蕭亞軒也直言，李玟離世的消息，她一直無法接受，也會持續回去聽兩人的語音對話，她過去無論發生什麼事都會告訴李玟，如今只能在心中永遠思念李玟。蕭亞軒也表示會繼續為李玟唱歌、跳舞，「她把她的快樂跟勇敢不斷照亮給我，我一定要把她的精神一直保持下去」，最後她悲慟地對李玟喊話：「You are my everything, I love you （妳是我的一切，我愛妳），妳在天上做天使，有一天我們會在天上一起當天使見面。」 

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