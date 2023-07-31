李玟把蕭亞軒當親生妹妹！她泣不成聲曝姊妹情：從來沒人這樣對我

我是廣告 請繼續往下閱讀
蕭亞軒回憶，李玟常常看到有關蕭亞軒的新聞或消息，就會傳訊息給她，甚至連生日都不忘暖心祝福。蕭亞軒曾陷入一段低潮時光，她不知道自己人生的方向，心中常常浮現「為什麼我要唱歌」的問句，當時李玟和她講了一通很長的電話，也是從那時開始，李玟會不斷傳許多正能量的話語給蕭亞軒，鼓勵她回到舞台表演。
蕭亞軒指出，李玟曾傳給她一個語音訊息：「不管怎麼樣，妳把我當作妳的大姊姊，妳就像我的小妹妹一樣，什麼事情都跟我說我會保護妳，就我們兩個知道，妳不要擔心，我一定會一直跟妳聊。」這讓出身單親家庭、一直擔任長姊的蕭亞軒感動不已，「從來沒人跟我說過妳是我的小妹妹，妳把我當作你的大姊姊，妳知道那句話聽起來好像很平凡，但在我心裡刻下很重要很重要的這幾個字」。
蕭亞軒也直言，李玟離世的消息，她一直無法接受，也會持續回去聽兩人的語音對話，她過去無論發生什麼事都會告訴李玟，如今只能在心中永遠思念李玟。蕭亞軒也表示會繼續為李玟唱歌、跳舞，「她把她的快樂跟勇敢不斷照亮給我，我一定要把她的精神一直保持下去」，最後她悲慟地對李玟喊話：「You are my everything, I love you （妳是我的一切，我愛妳），妳在天上做天使，有一天我們會在天上一起當天使見面。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
更多「歌手李玟過世」相關新聞。