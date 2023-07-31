今日廣場》陳少甫／國民黨小雞太早拋棄侯友宜

身份很重要。批評侯友宜，作為旁觀的政治評論，無論使用文字或影音去批評或譏諷侯友宜，都是理所當然的事。不過，如果本身具備國民黨公職的身份，尤其是國民黨立委參選人，就不適合傷害侯友宜，刻意投機遊走在傷害侯友宜選情的灰色地帶。正常情況下，國民黨公職只能是全台灣最後放棄侯友宜的人，只是國民黨始終都不太正常。總統大選結束後，國民黨會難正常更遙遠。
身份很重要。母雞就算無藥可救，說出母雞其實無藥可救的，也不該是小雞。就像國王沒穿衣服，說出國王身上沒穿衣服的，可以是路旁的小孩，但不該是國王身旁的衛士。小雞今天會做出間接或直接傷害母雞的事，明天也會出於個人利益，做出傷害另一隻母雞的事。歸根結柢，國王跟衛士都沒穿衣服。國王沒穿衣服被人發現，衛士為求自保討好群眾，偽裝成群眾加碼國王沒穿衣服。
國民黨部份立委參選人應該跟高嘉瑜學習，當高嘉瑜的學生。雖然高嘉瑜最多也不過中上的程度，但已經足夠當國民黨部份小雞的人生導師。蔡英文兩次執政，高嘉瑜作為民進黨人，儘管在個別議題上故意跟民進黨政府唱反調，但從來都僅僅是點到即止。絕大多數時候，高嘉瑜都在幫民進黨辯護。即便故意演戲，即使言不由衷，就算邊說邊笑，高嘉瑜在關鍵時刻都是在幫民進黨辯護。
走在政治的鋼索上，分寸的拿捏，永遠都不容易。高嘉瑜必然遭遇深綠支持者的強烈嫌惡，但是，高嘉瑜相對地卻也贏得中間選民和年輕人的好感。即使是藍營支持者，許多人並不討厭高嘉瑜。社會需要清楚認知的是，由於國民黨特殊體質和奇妙生態，近年因市場需求冒出蹦蹦跳跳的小雞，她們吸引的並不是中間選民或年輕人。支撐她們的基礎，全部是對國民黨憤怒的傳統藍營選民。
這幾隻小雞，在國民黨極端弱勢的時空背景下，分別耕耘開發出的政治市場便是在不重要的議題上活蹦亂跳的批評民進黨，但是，在關鍵的重大議題上竭盡所能地迴避。除非是已經被社會多數認同的重要議題。在不重要的議題上砲火四射，擺出和民進黨戰鬥的模樣，藉此謀利獲得討厭民進黨的藍營選民認同。這種認同，絕大多數來自政論節目的同溫層與在網路上流動的藍營支持群眾。把個人利益作為核心考量的投機行為，無論打著多麼冠冕堂皇的招牌，無論說出多麼義正嚴詞的話術都容易被識破，無法真正吸引中間選民或年輕人認同。
這些年在國民黨各式各樣的政治泡沫中，侯友宜是藍營集體參與創造的最大的泡沫，與此同時，相信這些活蹦亂跳的小雞能吸引中間選民、吸引年輕人或以為她們會是國民黨的未來卻是另外一種變態的泡沫。國民黨長年表現不佳，導致藍營支持者長期對國民黨強烈不滿，而國民黨持續性讓藍營不斷失望的情況下，對國民黨憤怒的藍營游離群眾越滾越大，國民黨基礎就越變越不穩定。不穩定的基礎，導致輕易一個政治事件，國民黨非常容易就會陷入混亂狀態。這是九合一後國民黨瞬間由盛轉衰的原因，也是未來國民黨會反覆混亂的病根。
侯友宜有侯友宜的問題，金溥聰有金溥聰的問題，朱立倫有朱立倫的問題，但是，小雞有小雞的問題。暴露在社會面前一團混亂的國民黨，到底憑什麼訴求政黨輪替，是一個大問題。社會要如何信任這樣的國民黨，是更嚴重的問題。民眾不免質疑，國民黨光是當個在野黨，都能憑空自行創造如此巨大的混亂，萬一國民黨明年變成執政黨，如何有能力讓社會穩定？如何讓台灣獲得和平？
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