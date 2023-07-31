日本觀光太強！赴日韓國旅客達313萬人　專家揭關鍵因素

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今年上半年赴日旅遊的外國人總數為171萬2000人，其中韓國遊客就佔了全體29.2%，居於首位。赴日旅遊和赴韓旅遊的國際觀光客人次也存在懸殊差距，今年赴日旅遊人數為171萬2000人，是赴韓外國遊客的2.4倍。
報導指出，日本在觀光領域上比韓國更具吸引力，使得不僅只有韓國旅客，諸如台灣、香港、美國等地的旅客也經常赴日旅遊。其中今年上半年赴日台灣人達到177萬1000人，而台灣赴韓旅遊的人次卻只有40萬2000人，兩者相差達4.4倍；至於香港，赴日旅遊的觀光客人次為91萬，是赴韓旅遊香港人（16萬9000人）的5.4倍。
報導分析，日本觀光比韓國更具吸引力的原因，除了日圓匯率下跌之外，另一點相當關鍵的就是，日本的觀光策略著重「均衡發展」，除了東京之外，大阪、京都、九州福岡、北海道札幌、沖繩也都是知名旅遊勝地，並獨自擁有各具特色的觀光名勝，是吸引外國遊客多次回流觀光的要素。
但是赴韓旅遊的外國客大多都造訪首爾，或是釜山及濟州等地，至於其他地方則缺少了吸引觀光的要素。報導表示，若是韓國想要吸引更多的外國旅客，就必須提高地區旅遊競爭力。
韓國木浦大學觀光經營學系教授沈元燮（심원섭，音譯）表示，日本各地特色的發展存在明顯差異，僅從韓國遊客赴日觀光來看，除了東京之外，還會造訪福岡、大阪、札幌等多個城市，但韓國除了首爾、釜山、濟州之外，旅遊基礎設施和文化內容的競爭力與日本相比明顯不足。
也有旅遊業界相關人士分析，去日本的話，各個地方的機場等基礎設施非常完善，和韓國相比，在發展地區觀光上更加方便。」另一名業者則點出韓國旅遊的弊病，指出只要某地靠吊橋吸引觀光客、締造成功案例，則其他觀光景點就會爭相效仿、複製，應該要考慮開發地區差別內容。
另外，在韓國慶典和傳統市場也存在著過度提高價錢、將旅客當成肥羊的現象，也成為需要解決的課題。