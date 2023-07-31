realme 11 5G開箱！「破億畫素相機」搭67W超級閃充 免9千高CP值
旗艦手機價格屢創新高，但市場上長銷熱賣的機種還是以萬元上下為主流，根據市調機構調查，包含三星、OPPO、realme能攻下Top 3大多是萬元機。realme今（31）日在台公布realme 11 5G新機開賣訊息。配置6.72吋大螢幕，破億畫素，同時搭載67W SUPERVOOC超級閃充，8+256GB，售價8990元，8月1日指定電信商門市陸續上架；其他通路則將於8月3日開賣，8月7日前早鳥加送65W SUPERVOOC超級閃充組。
記者周淑萍/綜合報導
realme 11 5G 為 realme 11 系列的第三款產品，持續越級挑戰市場，開賣前夕《NOWnews今日新聞》整理第一手開箱後的5大亮點：
📍同價位帶唯一3倍單鏡無損變焦
與傳統數位變焦不同，realme 11 5G的 3 倍無損變焦直接使用1億感光元件中心的1200萬畫素進行拍攝，進而拍攝出無損變焦效果的照片，大幅提升照片品質，為攝影帶來更多玩法。
📍旗艦同款的Auto Zoom
將旗艦機同款的Auto Zoom自動變焦下放到萬元機的realme 11 5G上，透過AI生成最佳構圖。同時，街拍模式4.0的 3款旅行風格濾鏡也下放。
📍67W SUPERVOOC超級閃充
盒裝內提供了同價位帶最快的67W SUPERVOOC超級閃充，98%的轉換效率，僅需17分鐘便可將內建5000mAh的大電池從0%充至50%。
📍精品腕錶設計
realme 11 5G以精品腕錶的設計工藝打造，將精品名錶上常見的標誌性設計「三角坑紋錶圈」融合在鏡頭設計中，透過 538 個對稱排列的圖案，完美對齊在相機環的凹槽邊框；中框部分也採用錶殼常見的PVD電鍍工藝包覆，帶來金屬質感光澤。
📍6.72吋 120Hz螢幕
realme 11 5G 搭載聯發科天璣6100+ 5G處理器，搭載 6.72 吋FHD+ 大螢幕並具有 6 級動態螢幕更新率，能根據當下的使用場景自動調整，選擇最適合的更新率，提供最佳體驗的同時保持電池壽命。