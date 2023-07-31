巨星李玟隕落！張惠妹、周杰倫悲痛告別 張學友致哀：她太年輕了
一顆巨星的隕落，歌壇天后李玟（CoCo）不幸離世，今（31）日在香港殯儀館舉行告別式，眾多好友與粉絲們齊聚追思，無法到場的藝人朋友張惠妹、張學友、周杰倫，也都錄製影片和留訊息致哀，張學友哀痛道：「她的離開很明顯是，我們華語樂壇一個很大的損失，而且她太年輕了！」
記者黃雅琪/綜合報導
張惠妹特別錄製影片，送好友李玟最後一程：「親愛的CoCo，妳在那邊都還好嗎？一直沒有機會跟妳說，妳就像是我一個很親密的戰友，我一直都很欣賞妳，對於唱歌和表演的堅持，妳的歌聲就像天使，為這個世界帶來了許多的色彩。」接著，張惠妹對李玟訴說最後一段話：「今天我想跟妳說，妳留下的所有的美，一切都是永恆的，而且永遠美麗的，我們不會忘了妳的音樂，更不會忘了妳，請繼續當個開心唱歌、開心表演的天使吧！想妳」。
香港歌王張學友也認可，李玟為華語樂壇帶來的影響：「我想大家都公認，CoCo是我們華語樂壇裡面，一個非常有實力的唱將，她的離開很明顯是，我們華語樂壇一個很大的損失，而且她太年輕了！願妳安息CoCo，我們都會想念妳。」周杰倫雖然沒有錄影，卻也獻上文字紀念李玟：「天后CoCo，Rest in Peace」。
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