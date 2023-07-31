特企／紅心辣椒跨足圖像文創IP授權　取得《PINK & VEN》 獨代權

紅心辣椒(4946)自2006年成立以來，深耕在地遊戲運營業務，引進日韓等國眾多優質遊戲，為更貼近新世代年輕族群，今年首度跨足海外文創IP代理授權領域，希望藉此提供更多面向的經營服務。
Studio Origin由韓國角色創作界教父趙恒秀創辦，他曾任Naver營銷總經理、Kakao品牌副總等職，擔任Kakao Friends首任首席執行長期間，創作出韓國家喻戶曉的國民IP《Kakao Friends》。Studio Origin集結多位資深優秀繪師，已開發多款具競爭力的角色圖像IP並朝向全球市場拓展。
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Studio Origin CEO趙恒秀表示：「能與紅心辣椒在台灣一起攜手展開 《PINK & VEN》的品牌事業，感到非常的開心，也希望透過這次合作，我們將把它打造成一個可以為眾多粉絲帶來歡樂和幸福的品牌。」
《PINK & VEN》於簽約後計畫在台展開一連串品牌活動，預計9月參加全台最大的文創商品及圖像授權展 "台灣文博會"，也將於中秋與國慶期間在桃園人氣百貨"統領廣場"開設快閃店，此外紅心辣椒和Studio Origin還將在各個領域引入合作，並積極展開行銷和推廣活動，將觸角拓展到全台。