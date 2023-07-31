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特企／紅心辣椒跨足圖像文創IP授權　取得《PINK & VEN》 獨代權

▲紅心辣椒經營版圖再擴大，今日宣布取得韓國知名IP創作公司Studio Origin旗下人氣IP《PINK & VEN》台灣獨家代理權。（圖／品牌提供）
▲紅心辣椒經營版圖再擴大，今日宣布取得韓國知名IP創作公司Studio Origin旗下人氣IP《PINK & VEN》台灣獨家代理權。（圖／品牌提供）

本報訊

紅心辣椒(4946)經營版圖再擴大，今(31)日宣布取得韓國知名IP創作公司Studio Origin旗下人氣IP《PINK & VEN》台灣獨家代理權。《PINK & VEN》是講述著可愛的大耳兔「PINK」和喜歡甜食、乖巧又圓滾的熊「VEN」以及擁有自由奔放靈魂的「HIPPY」一起生活的日常故事，傳達了 「看似平凡的每一天，都因為愛而充滿閃光時刻」的訊息。

紅心辣椒(4946)自2006年成立以來，深耕在地遊戲運營業務，引進日韓等國眾多優質遊戲，為更貼近新世代年輕族群，今年首度跨足海外文創IP代理授權領域，希望藉此提供更多面向的經營服務。

Studio Origin由韓國角色創作界教父趙恒秀創辦，他曾任Naver營銷總經理、Kakao品牌副總等職，擔任Kakao Friends首任首席執行長期間，創作出韓國家喻戶曉的國民IP《Kakao Friends》。Studio Origin集結多位資深優秀繪師，已開發多款具競爭力的角色圖像IP並朝向全球市場拓展。

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紅心辣椒董事長鄧潤澤相當開心的表示：「雖然運營遊戲我們已有豐富經驗，但在IP文創領域我們是著實的新手，很幸運首次延伸觸角能遇到Studio Origin合作《PINK & VEN》，Studio Origin擁有強大的創作能量，透過2D及3D的插圖、短影音動畫、卡通等內容型態來打造IP 品牌。我們在後續也將有更緊密的合作，包含與台灣本土品牌的聯名授權以及運用在開發遊戲上，我們相信紅心辣椒能憑藉文創娛樂產業再創新顛峰！」

Studio Origin CEO趙恒秀表示：「能與紅心辣椒在台灣一起攜手展開 《PINK & VEN》的品牌事業，感到非常的開心，也希望透過這次合作，我們將把它打造成一個可以為眾多粉絲帶來歡樂和幸福的品牌。」

《PINK & VEN》於簽約後計畫在台展開一連串品牌活動，預計9月參加全台最大的文創商品及圖像授權展 "台灣文博會"，也將於中秋與國慶期間在桃園人氣百貨"統領廣場"開設快閃店，此外紅心辣椒和Studio Origin還將在各個領域引入合作，並積極展開行銷和推廣活動，將觸角拓展到全台。

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