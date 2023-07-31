恩師姚謙痛別李玟：她是來過人間的天使　曝對她唯一愧疚

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姚謙回憶起兩人初次見面，是在李玟媽媽介紹之下碰面，當時年紀僅20出頭的李玟在後台，從鏡子後面探出臉來，是一個少女的青澀臉龐，姚謙自我介紹要她稱自己為「謙哥」就好，從此建立了近30年的緣分，姚謙忍著悲痛表示，「我當了30年幸福的謙哥、姚大哥，我覺得非常幸福」。
他和李玟在索尼、大國文化公司兩度合作，將近10年音樂路與李玟同行，他在她身上挖掘出ABC的陽光特質，總是像太陽般樂觀開朗，「她擁有世界上最好聽的笑聲，從我認識她第一天就知道」，便要製作人趁她不注意時偷偷錄下爽朗笑聲，收錄在〈好心情〉等歌曲裡，姚謙形容她的笑聲像嬰兒般純淨、沒有雜質，只要心情失落時就會想放來聽，李玟的招牌笑聲從此留在粉絲心裡，永難忘懷。
姚謙坦言，擔任製作人有權力挑歌給李玟唱，第一時間聽到她美妙的歌聲，感到非常幸運，對於他任性的挑歌選擇，乖巧的李玟沒有拒絕過，總是順從要求、聽從專業意見，唯一一次小意外是錄製姚謙與鮑比達創作的〈每一次想你〉，他在飯店等待CoCo遲遲不見人影，才知道一首歌錄製只要4小時的她，因為謙哥喜歡這首歌，為了這首難度很高的作品，她待在錄音室10幾個小時都沒出來，只希望能有完美作品，不願意休息。
從此她不再演唱這首歌，直到2020年在《我們的歌》音樂節目裡，音樂人常石磊自述小時候就很喜歡李玟，尤其是〈每一次想你〉這首歌，在他主動提議下，兩人即興合唱了這首歌，李玟打破20年來的心魔，唱畢忍不住落淚，感動地擁抱了常石磊。姚謙說，她唱歌不是為了自己唱多好，是要讓聽眾高興、喜歡，「看完那個影片的時候，我心想我真是幸福的謙哥」。
姚謙提及內心對李玟藏有愧疚，她2009年加盟大國文化，與貴人姚謙再度攜手合作，發行了《CoCo的東西 East to West》專輯，並在台北小巨蛋舉辦了演唱會，可惜表演前發生突發狀況，李玟聲音狀況不太好，儘管最後仍在母親協助下撐完了演唱會，但公司幾經考量並未發行演唱會DVD，姚謙遺憾地說，那個演唱會母帶仍在某個不知名的剪接室裡，李玟付出很多努力卻從未追問過最後結果，這點一直讓他覺得愧疚。
《NOWnews今日新聞》近日詢問姚謙對於李玟離世的想法，他表示心情還無法平靜接受她的離開。告別這件事並不容易，姚謙致詞時表示，這幾個禮拜不知道該如何度過，直到這幾天告別式前終於動筆寫下了一段話，正式和愛徒李玟告別，「你是來過人間的天使，讓昏暗的世界有了清亮的名字，因為愛沒有答案，所以你的歌聲迴音綿長，繼續解憂，繼續安撫，繼續揚善，因為，你是來過人間的天使」。
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