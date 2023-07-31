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內幕／彰化瘋傳謝典林退黨前　謝衣鳳快刀斬亂麻！火速預告記者會

▲力挺郭台銘的謝典林昨深夜無預警宣布退黨，據悉身為謝典林胞姊的謝衣鳳，在昨日得知謝典林要發聲明時，就提前預告將於今現身完整說明。（圖／翻攝謝衣鳳臉書）
▲力挺郭台銘的謝典林昨深夜無預警宣布退黨，據悉身為謝典林胞姊的謝衣鳳，在昨日得知謝典林要發聲明時，就提前預告將於今現身完整說明。（圖／翻攝謝衣鳳臉書）

記者翁子竣／台北報導

力挺鴻海創辦人郭台銘的彰化縣議會議長謝典林，昨深夜無預警在臉書發文宣布退黨。據了解，謝典林胞姊、國民黨立委謝衣鳳，在同日得知謝典霖將發聲明退黨後，認為再拖也不是辦法，因而在第一時間就在媒體群組預告，將於今（31）日親自現身完整說明事由。

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謝典林自郭台銘角逐國民黨總統初選失利後，仍與郭台銘屢屢同框，並公開表達支持，而謝衣鳳則是力挺國民黨總統參選人侯友宜，甚不斷對外呼籲團結挺侯；有鑑於兩人立場的不同，連帶使謝家被質疑下挺郭、挺侯「雙保險」，基層焦慮不利團結整合。

國民黨正積極爭取非綠陣營支持階段，謝典林昨深夜在臉書發文宣布即日起退黨，除提及「情感上無法繼續與國民黨並肩作戰」，並提到謝衣鳳身兼中央黨部副秘書長、彰化縣黨部主委也是立委，「許多重責大任壓在她的肩膀我也相當不捨」，他強調是家人也是獨立個體，不希望再有讓有心人見縫插針的機會。

據悉，謝典林早前就有退黨打算，謝家人得知後也不斷向謝典林勸說；而胞姊謝衣鳳於昨日得知，謝典霖將發布退黨聲明時，加上地方與各界不斷詢問情況下，認為「此事再拖下去也不是辦法」，進而選在前一天於媒體群組預告，隔天上午會正面且完整回應謝典林退黨一事。

對於謝衣鳳第一時間出面說明做法，一名國民黨人士給予高度肯定，他認為謝衣鳳身兼中央黨部副秘書長、中央常務委員、彰化縣黨部主委及立法院國民黨團書記長，又是彰化選出的區域立委，身分相當多元也重要，而謝典林退黨一事傳出後，謝衣鳳一定會被詢問相關看法，「直接預告說明作法相當正確也有必要。」

國民黨人士也指出，謝衣鳳今早說明答覆應對與態度相對誠懇，兼顧公與私的領域。他表示，在公領域部分，謝衣鳳自身身分多元，從發言內容可看出，有顧及到侯友宜，否認外界揣測「雙保險」一說；而在私領域部分，謝衣鳳也表達該有的立場，稱惋惜但仍尊重不同選擇。


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