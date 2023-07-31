李玟姊姊淒厲大哭「他害死我妹」 崩潰40秒影片全程直播
48歲歌壇天后李玟（CoCo）逝世，告別式今（31）日在香港舉行，李玟二姊李思林（Nancy）代表家屬致詞，與李玟的歌壇好友姚謙、蕭亞軒等人追憶李玟生前點滴，儀式進行2小時到散場環節，李玟2個姊姊再也忍不住情緒，與親友擁別時崩潰痛哭，伴隨淒厲哭聲大喊著：「我沒了一個妹妹，他害死我妹！」全程因為直播沒有中斷和關麥克風，聲音清晰被直播出去，掀起YouTube聊天室一陣議論。
記者羅凌筠/綜合報導
李玟二姊淒厲大喊：「我沒了一個妹妹，他害死我妹！」全身癱軟倒在親友懷中，這段話被直播出去後，影片聲音馬上被拉小，途中隱約還可以聽到李玟大姊李秋林附和：「那個爛人害死我妹妹。」接著長達數秒只有畫面、沒有聲音，直到後來才又恢復聲音。
李玟媽媽高齡84歲，因為遵循「白髮人不送黑髮人」的習俗，沒有出席告別式，李玟的富商老公Bruce（樂裕民）和2個繼女下午3點45分抵達殯儀館，李玟的追思影片有許多星友現身，李安、成龍、劉德華、蔡依林、鄧紫棋、侯佩岑、黃曉明、杜德偉、陶喆、王力宏、吳青峰等人，親口說出對李玟的思念，張惠妹送的花籃寫著「妳是永恆」，緬懷一代天后。