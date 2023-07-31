性平雙法立院三讀通過　懶人包圖表秒懂修法重點

立法院會今（31）日三讀通過《性別平等工作法》與《性騷擾防治法》，加上上周處理《性別平等教育法》，宣告性平三法修法落幕，盼透過修法通盤檢討，打造性平友善環境，不再漏接被害人。《NOWnews》特別製作圖表懶人包，讓讀者秒懂本次修法重點。
記者陳威叡／台北報導
《性別平等工作法》部分，增訂最高負責人性騷擾時行政罰最高處百萬元，並加重懲罰性賠償最高5倍，權勢型性騷擾情節重大者，調查時得以暫時停職；公司雇用受僱者於10人至29人應訂定性騷擾申訴管道，此外建立公權力介入外部申訴管道，若被害人不服公司調查，得以由地方主管機關直接進行調查，政府與雇主也應提供或轉介諮詢、醫療、心理諮商與社福資源，提供被害人保護與扶助。
《性騷擾防治法》方面，同樣嚴懲權勢性騷者，修法通過利用權勢性騷者加重刑期二分之一，最重可處3年以下有期徒刑，行政罰部分也從現行1萬元以上、10萬元以下罰鍰，加重至6萬元以上、60萬元以下。另明定媒體不得報導被害人姓名或足以辨識被害人身份資訊，違者最高可處60萬元罰鍰，未改正者得以按次處罰。
台灣「#MeToo」成為社會運動，立法院臨時會處理性平三法修法，同時宣告性平三法修法落幕，盼透過修法通盤檢討，打造性平友善環境，不再漏接被害人。