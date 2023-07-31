U12世界盃／陳昶叡強力封鎖！中華隊13:2扣倒德國隊勇奪3連勝
2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽（VI WBSC U12 Baseball World Championship）今（30）日在臺南市亞太國際棒球訓練中心由地主中華隊出戰德國，中華隊在4局就以13:1擊敗德國，拿下3連勝，先發投手陳昶叡，主投4局失1分，不過5局下出現亂流，還好救援投手王聖穰飆出連3K，順利幫助中華隊提前結束比賽，以13:2奪下勝利。
記者吳政紘/綜合報導
首局中華隊就展開猛攻，滿壘狀況下，羅宇彥的長打幫助中華隊先拿下2分，之後中華隊靠著連續安打和對方出現失誤，單局打了12人次灌進8分奠定勝基。
德國開路先鋒Thomas Hopfensperger在1局下敲出安打，之後靠著滾地球推進和盜壘上三壘，接著雖然Henk William Lenhart擊出滾地球，不過中華隊出現失誤，讓德國拿下首分。
2局上中華隊陳冠旭敲安上壘後，羅宇彥被觸身球上壘，陳昶叡的安打追加分數，接著中華隊又靠著高飛犧牲打及對方暴投拿下分數，前2局打完就取得11:1的領先。
4局上中華隊羅宇彥敲安率先上壘，接著陳昶叡不死三振上壘，下一棒的羅浩翰再敲適時安打送回分數，接著陳昶叡在對方暴投之際跑回本壘。
最終中華隊在5局上半並沒有拿下分數，5局下則是王聖穰接替投球，而中華隊又出現失誤丟分，還好他接下來連續投出3次三振，幫助中華隊守住勝利，以11分差提前結束比賽。