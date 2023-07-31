捲弊案、涉收賄！許展維宣布退選屏南立委：顧大局是必要的抉擇

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但他也說，因為短報政治獻金案牽扯到司法乙事，他配合偵查交待清楚，當天仍被以20萬元交保「未來我會配合調查，釐清事實，一定會證明清白」。但在第一時間他最擔憂的是，個人事件傷害到鍾愛一生的民進黨，影響明年的總統大選，於是透過臉書表明自己會用最高道德標準來做後續處理。
果然，各社群網路開始似是而非地捏造事證影射、人格毀滅，甚至攻擊團隊、民進黨，牽扯總統大選，操作者多來自同一陣營「我深深知道，這群人為了維護私利，沒有不敢做的事，但我害怕的是，這場攸關台灣未來前途的總統大選，會因為潑髒水的泥淖模糊焦點，我因此陷入不安與長考」，許展維提到，這時，一位放暑假回家的年輕人特別來找他，說小學曾在他成立的免費課後輔導班上課，年輕人對他表示，了解他的服務不分貧富階級，對人很好，現在是有人在網路帶風向、蓄意扭曲，因此安慰他。
許展維瞬間感到心酸，原因是只要是接觸過的人都知道我在政治路上堅持的清廉價值，如今面對一個貪污被重判，為維護家族政治生命及利益推出政三代的對手，竟然還要被他們攻擊，情何以堪？也因此「選？不選？」他來來回回地思量，夜不成眠，想著那一群跟他有相同理念的好兄弟、好姐妹的期待，想著年少時閱讀美麗島雜誌的悲憤心情，腦海中突然閃過「如果不是因為認同及支持民進黨，我怎麼會政治路一走20年，這個領悟讓我不再猶豫！」。
許展維說「我知道，總統大選要贏、國會過半才是我要的」而他個人坦蕩，一定坦然面對司法，證明自己的清白，因此決定退出下屆屏南立委選舉，也絕對不會推出他的孩子接班參選，更不會無所不用其極地跟國民黨合作「我會堅定捍衛我的政治信仰與價值」。