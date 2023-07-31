李國毅情藏16年娶回舞者妻！「3明星」戀上幕後人員　甜蜜故事曝

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李國毅跟老婆橘子從大學時期就開始交往，但期間經歷過許多次分分合合，他畢業後在戲劇圈闖出一番成績，女方則曾是中華職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」成員，目前持續在舞蹈界深耕，還在羅志祥演唱會中擔任舞者。而李國毅雖然16年來在媒體面前始終以「好朋友」稱呼橘子，但2020年終於宣布娶回橘子，並在同年10月迎來愛女，一家人感情緊密。
健志認愛化妝師女友Mia！偶爾在社群平台放閃
嘻哈男團「玖壹壹」成員健志（廖建至）2022年情人節認愛化妝師女友Mia（陳甯亞），Mia過去曾是玖壹壹御用化妝師，雙方合作多年，兩人的戀情也從低調逐漸轉為高調，現在偶爾會在社群平台放閃。而Mia從幕後工作人員出道，除了擔任過樂天桃猿啦啦隊成員，也是小S主持的《小姐不熙娣》節目班底，同時還累積不少戲劇作品。
簡嫚書主動追求髮型師老公！直球用簡訊告白
簡嫚書和髮型師老公雲昌隆（小隆）於2017年結婚，兩人婚後育有2女，談到夫妻戀愛故事，簡嫚書曾透露是她主動追求老公，當時她被其他追求者告白，腦中卻浮現雲昌隆的臉，又恰好從經紀人那裡得到雲昌隆單身的消息，簡嫚書不但積極製造話題，還主動約雲昌隆出去，甚至用藉酒醉簡訊直球告白，最終才獲得貼心好老公。