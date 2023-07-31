性病症狀不止出現在下體！泌醫破解4迷思：2性病可在無皮膚接觸下傳播

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性經驗豐富才會得性病 ：
其實不一定，性病不只會影響性經驗豐富的人群。因為除了不安全的性行為，性病也可以透過其他途徑傳播。無論性行為頻率如何，保持安全性行為和接受定期性病檢查都很重要。
使用保險套就可以完全預防性病 ：
保險套並不能提供100%的保護，某些性病，如皰疹病毒和梅毒，可能在沒有皮膚接觸的情況下傳播。此外，保險套的正確使用和儲存也很重要。最好的方式是結合保險套和定期性病檢查，以最大程度地降低性病的風險。
只有外陰部感染才是性病的徵兆 ：
性病可以影響不同的身體部位，並表現出多種症狀。除了外陰部感染，性病還可能影響尿道、肛門、口腔和其他身體黏膜，一些常見的性病症狀包括異常的分泌物、灼熱感、排尿困難、疼痛或不適感等。然而，有些性病可能沒有明顯的症狀，這使得定期檢查更加重要。
性病無有效治療方法：
另外，很多人誤以為性病沒有有效的治療方法 ，但其實淋病、梅毒和性病性肝炎等大多數性病是可以治癒的。愛滋病雖然不能治癒，但可以通過抗病毒藥物有效地控制。
本文經 戴定恩醫師 臉書粉專《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業》授權報導
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