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拒當3秒俠！4招解決早洩：自己來、慢入快出、凱格爾運動

拒當3秒俠！4招解決早洩：自己來、慢入快出、凱格爾運動
拒當3秒俠！4招解決早洩：自己來、慢入快出、凱格爾運動

每日健康-每日都做得到的健康

「早洩」是一種常見的男性性功能障礙，可能對個人和夫妻關係產生負面影響。不想當三秒俠的男士們，泌醫建議可透過自慰練習增加對性刺激的控制力、使用「慢入快出」的節奏減少敏感度以延遲射精的時間、進行凱格爾運動、與伴侶一同探索性愉悅方式，若還是無法解決，建議儘早求醫。

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好幸福泌尿科診所的高銘鴻醫師在臉書粉專《泌尿科 高銘鴻醫師》特別介紹以下幾種方法，讓男性可以改善控制力，延長性行為的持久時間，並提升性生活品質：

培養身體的性反應意識

知道自己的性反應模式和身體的充血狀態很重要，透過自慰練習，了解身體在性興奮過程中的變化，並學會掌握性高潮的邊緣。這有助於提升對性刺激的敏感度，並增加對性刺激的控制力。

使用適當的性技巧和體位

選擇合適的性技巧和體位可以幫助延長性行為的時間。例如，使用「慢入快出」的節奏，或嘗試其他刺激點，如陰蒂刺激或前列腺按摩。這些技巧可以減少敏感度，延遲射精的時間。

高銘鴻醫師 授權提供
高銘鴻醫師 授權提供
進行肌肉鍛練

通過進行骨盆底肌肉鍛練（也稱為凱格爾運動），可以增強肌肉的力量和控制力，進而延長性高潮感的持續時間。

與伴侶進行開放和誠實的溝通

與伴侶分享自己的需求和擔憂，共同尋找解決方案。理解和支持彼此，並一起探索新的性愉悅方式，可以增強情感連結，減少性壓力，並改善性生活品質。

尋求醫學專業幫助和建議

如果早洩問題持續存在且影響生活品質，應尋求專業諮詢。醫師可以評估你的狀況並提供藥物治療與手術治療等方案。

本文經 高銘鴻醫師 臉書粉專《泌尿科 高銘鴻醫師》授權報導

 

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