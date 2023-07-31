手術後不想留疤？整形醫師教你做「這4件事」預防難看的「蟹足腫」

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如何預防蟹足腫
保持傷口清潔和適當濕潤
保持傷口清潔和濕潤是預防蟹足腫形成的關鍵。使用溫水和溫和的清潔劑清洗傷口，並輕輕按摩以促進血液循環。然後使用適合的傷口護理產品（如膠帶、凝膠或膏狀產品）保持傷口濕潤，有助於傷口的癒合和預防蟹足腫形成。
避免過度拉扯和壓力
應盡量避免過度拉扯，或施加壓力於傷口附近的皮膚。如應避免過度活動、提起重物以及穿著緊身衣物。保持傷口區域的皮膚放鬆，有助於降低蟹足腫的風險。
正確使用疤痕治療產品
市場上有許多疤痕治療產品可供選擇，例如除疤藥膏、矽膠貼、保濕霜等，有助於預防蟹足腫形成，如有需要，也可諮詢醫師意見。
避免陽光暴曬
陽光暴曬可能使疤痕更加明顯，並增加色素沉澱的風險。在傷口完全癒合之前，盡量避免陽光直射，或者使用遮陽產品、帽子或穿著適當的衣物保護受傷部位。保持傷口區域的皮膚遠離紫外線，有助預防蟹足腫 。
本文經 李秉勳醫師 臉書粉專《質感良醫 李秉勳醫師 新北土城整外 抽脂 隆乳 眼袋 拉皮 專業》授權報導
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