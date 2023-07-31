周慧敏遭傳婚變「淨身出戶」！她首回應親曝感情現況：一看就假的
55歲香港女星周慧敏擁有「玉女掌門人」的封號，近年來雖逐漸淡出演藝圈，但仍不時會在螢光幕前露面，日前還到美國舉行巡迴演唱會。周慧敏和2009年和老公倪震步入禮堂，沒想到近日卻傳出婚變謠言，對此，周慧敏不但親口證實這是假消息，還透露夫妻倆看到時僅一笑置之。
記者賴禹妡/綜合報導
周慧敏和倪震於1989年在電視節目中結識進而擦出愛火，雖然交往期間一度爆出男方在夜店和女生過從甚密，讓周慧敏宣布分手，但兩人2周後突然宣布結婚，19年戀情最終修成正果。沒想到近期卻傳出周慧敏已經祕密離婚，且還是淨身出戶，消息曝光後立即引起熱議。
對此，根據《香港01》報導，周慧敏首度公開回應此事，表示因為成長環境使然，讓她從小就看慣不實謠言，對她來說早就見怪不怪，夫妻倆看見消息時僅一笑置之，不會認真對待，「因為這些看起來就是很假的，不用很聰明的，你一看就知道是假的」。事實上，周慧敏今年還在社群平台曬出一張斑鳩的照片，並寫下：「初時還以為是鴿子，謝謝支援者告訴我其實是斑鳩。在家裡都能夠賞鳥，讓我和先生都感到好快樂，更讚嘆造物主實在太偉大了。」證實夫妻倆婚姻仍相當穩定。