仙人掌也快枯萎！熱浪席捲全美多地 逾1.75億民眾收高溫警告
極端氣候帶來的酷熱，在全球各地都出現熱浪與高溫警告，聯合國更稱地球將從暖化步入「全球沸騰」的時代。美國本週末近兩億人收到「高溫警示」，當地政府也多次呼籲高風險族群當心中暑、脫水等熱傷害，美國總統拜登也白宮談話時指出，農業部林務署（U.S. ForestService）將會撥出10億美元的補助款，協助各城鄉種樹抵擋酷暑。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《美聯社》報導，美國這個週末再度迎來新的新一波熱浪侵襲，多地出現體感溫度出現攝氏38度以上的高溫，美國大約有六成民眾、全美超過1.75億人收到「高溫警告和警示」（heat warnings and advisories），美國國家氣象局（NWS）更是警告從事戶外活動的民眾和高風險族群族群，需格外小心高溫與熱傷害，建議民眾待在冷氣房內、隨時補充水分。
根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）指出，農工、農民、消防員和建築工人等職業勞工受到高溫影響最大，自2011年以來已有約436名勞工死於暴露高溫環境。
報導指出，包括華盛頓特區、費城和紐約市在內等東岸主要城市的高溫和潮濕天氣帶來攝氏37.8度以上的體感溫度，其中波士頓和費城分別宣布進入緊急狀態，這些城市也陸續在公共圖書館或社區中心等地為無處避暑的民眾設置「避溫中心」（Cooling Center）。
而在亞利桑那州，仙人掌甚至也因為長時間的高溫曝曬而乾枯萎縮，當地馬里科帕縣（Maricopa County）發言人傑森‧貝里（Jason Berry）也表示，該縣今年迄今已報告了至少25起與高溫有關的死亡事件。
對此，拜登也勞工部門加強對高溫危險環境進行執法，例如針對建築、農場等的稽查進行加強、提醒雇主在政府發布高溫警報時應盡的保護責任，以及讓受雇勞工知道自身權益。