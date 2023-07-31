世大運／逆轉中國！中華男籃97:84取本屆首勝 高錦瑋狂砍26分
雖然在成都世大運小組賽前2戰全敗，但中華男籃沒有放棄拚戰鬥志，今（31）日對上中國大陸一戰，靠著控衛高錦瑋飆進5顆三分球、攻下26分，團隊在第3節一舉打出30:18的高潮完成逆轉，終場以97:84贏球。
記者黃建霖/綜合報導
本屆小組賽中華隊連續面對立陶宛和巴西兩大強敵，因為身高劣勢皆以大比分差落敗，晉級機會渺茫。不過今天對上中國隊，團隊打出拚勁，即使上半場一度落後12分，但球隊還是即時做出調整，並在第三節做出反擊。
第三節前鋒蔡宸綱的三分打吹起反擊號角，高錦瑋隨後命中三分球，中華隊一波高潮反倒領先中國達雙位數。末節球隊幾名後衛手感完全熱開，中國隊被反超後士氣下滑，也無力再反撲，最終落敗。
這一場除了高錦瑋發揮出色之外，蔡宸綱攻下15分，主控游艾喆拿到13分11助攻，邱子軒11分9籃板2助攻，呂威霆11分4籃板2抄截，團隊眾志成城拿下一場重要勝利。只可惜球隊最終還是以1勝2敗戰績，無緣晉級8強。
中國隊方面，王嵐嶔攻下16分10籃板，楊曦皓14分4籃板，陳國豪13分3板，鄒陽10分6籃板2助攻3抄截，張寧11分4籃板3助。