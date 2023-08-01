瑞典又見焚燒可蘭經抗議　地點搬到國會外要求禁書

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兩人本月20日也在斯德哥爾摩的伊拉克大使館外進行了類似的抗議行動，他們當時踩踏這本宗教經文，但未將其焚燒。
根據瑞典媒體報導，瑞典警方批准默米卡和納吉姆今天的抗議行動。兩人要求讓可蘭經在瑞典成為禁書。
納吉姆告訴瑞典「快報」（Expressen）：「我會多次焚燒它，直到你們將它禁止。」
法新社要求瑞典警方提供這次抗議行動的申請和許可副本，但未立即獲得回應。
先前在瑞典出現的幾場褻瀆可蘭經抗議行動，已使得瑞典和數個中東國家的外交關係變得緊張。
瑞典警方先前強調，他們只是批准人們舉行公共集會，而非批准集會過程中進行的活動。
默米卡先前2場抗議行動都掀起廣泛憤怒反應和譴責。瑞典上週已下令，包括武裝部隊、幾個執法機關和稅務局在內共15個政府單位加強反恐措施。
瑞典的鄰國丹麥昨天表示，將研究如何以法律手段來阻止焚燒宗教聖書的抗議行動，原因是丹麥先前也發生公然褻瀆可蘭經的事件，引起了強烈反彈，形成安全隱憂。
瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）表示，他們也已在進行類似程序，他還說瑞典正處於「二戰以來最嚴峻的安全情勢」。（譯者：王嘉語/核稿：張正芊）1120731