U12世界盃少棒賽今晚陳昶叡先發抗德！中華隊完整轉播賽程、名單

中職明星賽／鄭浩均aka.單挑王！曝差點進電競隊　喊話乾爹求代言

▲中信兄弟鄭浩均aka.單挑王，是射擊遊戲類的高手。（圖／兄弟提供）
▲中信兄弟鄭浩均aka.單挑王，是射擊遊戲類的高手。（圖／兄弟提供）

記者路皓惟/台中報導

中信兄弟先發投手「美美」鄭浩均是職棒圈著名的電玩高手，AKA「單挑王」，非常熱愛打電動，至今遊戲時間累計超過3千個小時，從《勁舞團》、《爆爆王》、《跑跑卡丁車》玩到《天堂M》，但他最擅長的還是射擊遊戲，曾經差點通過電競隊考核，「美美」更毛遂自薦，喊話乾爹求代言遊戲和電競產品。

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭浩均玩遊戲的資歷從國小四年級開始，第一個接觸的遊戲是CS 1.6版，他透露過去差點考上電競隊，他說：「在國中升高中時候，那時候玩得很瘋，跑去參加電競隊甲組線上考試，差一點點就達標，實力水準大概是在乙組之上，甲組之下。」

鄭浩均對遊戲涉獵廣泛，小時候也沉迷過《爆爆王》、《跑跑卡丁車》還有《勁舞團》，但他笑說：「勁舞團我只能玩最初階，不然速度太快手指會打結。」他玩遍各大遊戲，包括3A大作，但他對射擊遊戲的愛好從未變過，一直到現在還在打《CSO 絕對武力》，他自認對射擊類遊戲頗有研究，對自己的技術實力更是擁有絕對自信。

有趣的是，鄭浩均過去曾經當過遊戲實況主，加起來總共開了幾十場實況，他說，在放假時候都會開台。此外，每當遊戲公司出新作品，「美美」都會揪同學一起玩，旅外的時候也會找林暉盛、宋文華和張景淯，叫他們買電腦陪玩。對美美來說，打電動是一種紓壓方式，也是與朋友增進感情的方式，也能提升專注力，但他強調玩遊戲一定要適度。

熱愛遊戲的鄭浩均自稱aka.單挑王，能夠清楚介紹遊戲裡的每一把槍枝，以及遊戲內的戰術技巧，還曾經單場40幾殺，結果反被對手檢舉開外掛，導致遊戲帳號被鎖，讓他超級無奈。鄭浩均期望未來有機會能夠代言遊戲，他更向乾爹喊話：「對我自己的射擊手感很有信心，單挑沒有輸過的，我也想獲得電競贊助、遊戲代言，我真的很愛玩遊戲，相信我是非常適合的人選。」

▲《天堂M》代言人陳金鋒、聶永真。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.11）
▲《天堂M》代言人陳金鋒、聶永真。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.11）
遊戲橘子代理韓國NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，去年找來「台灣巨砲」陳金鋒回歸擔任《天堂M》改版代言人，鄭浩均也有註冊帳號，從封測就開始玩，他也歡迎球迷朋友一起在天堂M同樂。

同樣對電玩情有獨鍾的還有富邦悍將投手李子強和曾峻岳。李子強從國中就開始打電動，他自爆以前在晨練和練球結束後，都會抓緊時間騎車飆到網咖打遊戲。對他來說，遊戲帶來的刺激遠比棒球更強烈，「打棒球腦子會一直思考，但我打遊戲就會腦衝，看到人就殺，不會思考，所以常常會被隊友罵。」

曾峻岳平常紓壓也是靠打電動，他表示，進職棒之後，放假時間基本上不會出門，都關在房間瘋狂打遊戲，「只要每次比賽丟不好，就會看我一直打遊戲，因為我只要一直玩遊戲，心情就會變好，這是讓我轉換心情很好的方法。」

更狂的是，曾峻岳透露自己可以從起床一路玩遊戲到隔天凌晨3點，而且完全不覺得累，重點是他還沒有近視，簡直就是天生的電玩奇才！

▲富邦悍將投手曾峻岳。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.28）
▲富邦悍將投手曾峻岳。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.04.28）

中職明星賽／陳金鋒執教亞冠賽中華隊！點出關鍵「要有膽子」

中職明星賽／詹子賢丟142氣喊槍壞掉！被宋晟睿笑「怎變那麼慢」

中職明星賽／李多慧應援跳全場不累不累！下次也想跑趣味接力

中職／暖男鄭浩均吃素是因為愛！竟自曝曾最想養一隻「吃人猛獸」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀