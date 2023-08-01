中職明星賽／鄭浩均aka.單挑王！曝差點進電競隊　喊話乾爹求代言

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鄭浩均對遊戲涉獵廣泛，小時候也沉迷過《爆爆王》、《跑跑卡丁車》還有《勁舞團》，但他笑說：「勁舞團我只能玩最初階，不然速度太快手指會打結。」他玩遍各大遊戲，包括3A大作，但他對射擊遊戲的愛好從未變過，一直到現在還在打《CSO 絕對武力》，他自認對射擊類遊戲頗有研究，對自己的技術實力更是擁有絕對自信。
有趣的是，鄭浩均過去曾經當過遊戲實況主，加起來總共開了幾十場實況，他說，在放假時候都會開台。此外，每當遊戲公司出新作品，「美美」都會揪同學一起玩，旅外的時候也會找林暉盛、宋文華和張景淯，叫他們買電腦陪玩。對美美來說，打電動是一種紓壓方式，也是與朋友增進感情的方式，也能提升專注力，但他強調玩遊戲一定要適度。
熱愛遊戲的鄭浩均自稱aka.單挑王，能夠清楚介紹遊戲裡的每一把槍枝，以及遊戲內的戰術技巧，還曾經單場40幾殺，結果反被對手檢舉開外掛，導致遊戲帳號被鎖，讓他超級無奈。鄭浩均期望未來有機會能夠代言遊戲，他更向乾爹喊話：「對我自己的射擊手感很有信心，單挑沒有輸過的，我也想獲得電競贊助、遊戲代言，我真的很愛玩遊戲，相信我是非常適合的人選。」
遊戲橘子代理韓國NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，去年找來「台灣巨砲」陳金鋒回歸擔任《天堂M》改版代言人，鄭浩均也有註冊帳號，從封測就開始玩，他也歡迎球迷朋友一起在天堂M同樂。
同樣對電玩情有獨鍾的還有富邦悍將投手李子強和曾峻岳。李子強從國中就開始打電動，他自爆以前在晨練和練球結束後，都會抓緊時間騎車飆到網咖打遊戲。對他來說，遊戲帶來的刺激遠比棒球更強烈，「打棒球腦子會一直思考，但我打遊戲就會腦衝，看到人就殺，不會思考，所以常常會被隊友罵。」
曾峻岳平常紓壓也是靠打電動，他表示，進職棒之後，放假時間基本上不會出門，都關在房間瘋狂打遊戲，「只要每次比賽丟不好，就會看我一直打遊戲，因為我只要一直玩遊戲，心情就會變好，這是讓我轉換心情很好的方法。」
更狂的是，曾峻岳透露自己可以從起床一路玩遊戲到隔天凌晨3點，而且完全不覺得累，重點是他還沒有近視，簡直就是天生的電玩奇才！