足球／扎根海線推展有成！臺中清水足球節吸引數百名萌童齊聚

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中華民國校園社區運動聯盟協會張武業秘書長表示，足球深耕計畫強調結合在地特色，營造足球嘉年華概念，臺中市率全國之先引進執行，積極扎根基層，對於推動足球相當用心。今日活動相當豐富，充分展現臺中海線社區對足球的熱血。
現場參賽者范宇辰受到哥哥張和諺的影響也開始踢球一年多，平常也接觸直排輪、曲棍球項目運動，因爲足球訓練使得腳力及體力更好，也連帶幫助其他項目的表現。
據張媽媽表示，因為足球讓兩兄弟有共同話題，也會在場上共同競爭，他們也因為有好表現而獲得成就感，在生活中也顯得較有自信。張媽媽進一步表示，臺中市政府運動局近幾年積極推廣足球，也將賽事辦得相當有質感，希望能繼續維持下去造福海線居民。
臺中海線足球協會理事長高千雯表示，本次足球節有在地清水國小、市立梧棲幼兒園、臺中市海線足協代表隊，市立東勢幼兒園U6小朋友也到場參加，東勢幼兒園校方也表示，希望讓幼兒成長中有球類體驗，大肌肉肢體課程也是注重的環節之一，感謝市府用心推動足球深耕計畫！
主辦單位強調，今日活動參與者多元，包括台越混血的林佳萱教練帶領海線球隊參賽，以及就讀黎明國中即將升上高一的在地子弟侯陞鍇，均到場為小球員加油打氣。
侯陞鍇表示，他來自清水國小，曾榮獲109年國小世界盃全國冠軍，今年將要升上高一的他，希望朝國際足球邁進。臺中足球具有完整的培育制度，是足球愛好者嚮往的城市，感謝運動局一同打造優質的運動環境，也希望日後能代表臺中繼續征戰，爭取榮耀。