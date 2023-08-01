女足世界盃／C組賽事落幕 面子之爭！尚比亞轟三球勝、避免墊底
2023年國際足總女子世界盃（FIFA Women’s World Cup），小組賽C組哥斯大黎加出戰尚比亞，儘管兩隊都已經確定淘汰，且都尚未有進球記錄，但雙方誰都不想以分組墊底結束本屆世界盃，仍然卯足全力爭取這場面子之戰，終場尚比亞以3:1收下勝利，最終排名分組第3。
實習記者陳逸/綜合報導
本場比賽哥斯大黎加擺出4-2-3-1的陣型，尚比亞則是擺出4-1-4-1的陣型，一開賽尚比亞就迅速展開攻勢，僅僅花了3分鐘，便靠著一記角球，由Lushomo Mweemba頭槌破網，成功替尚比亞攻入本屆世界盃的第1球，31分鐘時哥斯大黎加球員在禁區犯規遭判黃牌，尚比亞獲得12碼罰球機會，由Barbra Banda操刀，哥斯大黎加門將方向預判錯誤，比分來到2:0。
比賽來到下半場，落後2球的哥斯大黎加並沒有放棄，在47分鐘時靠著Melissa Herrera的補射破網，將比分追至1:2，同時這球也是哥斯大黎加本屆世界盃的第1記進球，隨後哥斯大黎加球員與尚比亞門將在禁區發生激烈衝突，本來看似是一個12碼球的機會，但經VAR檢視後，確認越位在先，罰球遭到沒收。
比賽90+3分鐘時，尚比亞中場Racheal Kundananji接獲Banda的一記直塞球，成功再次破網，將比分再次拉開至2球差，也澆熄了哥斯大黎加反撲的最後一點氣焰，尚比亞終場就以3:1帶走勝利。
本場比賽結束後，本屆女子世界盃的小組賽C組比賽也全部告一個段落，最終由日本排名龍頭，西班牙排名第2，本場獲勝的尚比亞排名第3，哥斯大黎加排名墊底，接下來將由分組前2的日本及西班牙晉級16強的賽事。