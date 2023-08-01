是反腐還是打仗前奏？中國火箭軍高層大清洗

中國解放軍火箭軍高層，近日傳出人事大地震，原司令李玉超、原政委徐忠波疑似因「出事」而遭撤換，改由新晉上將的王厚斌、徐西盛接任，李玉超及其前後任副手張振中、劉光斌，據悉還在接受反腐調查，就連已退役3年的火箭軍副司令員吳國華也盛傳7月初輕生，但無法證實。有外媒報導指，火箭軍似乎進入了多事之秋，目的可能不只反貪腐，也與是否備戰等因素有關。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《自由亞洲電台》引述專家分析，習近平在火箭軍進行反腐的真正目的，是讓火箭軍能聽他的指揮，因為解放軍包括火箭軍在內，內部畏戰情緒頗高，若習近平要落實第3次連任，似乎就得在台海開戰，但就中國軍隊目前的實力來看，只有火箭軍的力量可以與美國軍隊抗衡，而美軍早已把目標對準了中方的火箭軍。
不過也有分析認為，未必是習近平想打仗，而是部分將領想通過打仗來維護自己的地位，不過這些人當中，多數並沒有戰爭經驗，習整肅火箭軍，主要是想透過這種方式來予以警告，下一步不管是誰來接替，必須要有充分的武器裝備，必須要有真東西。
火箭軍是中國掌管核武洲際飛彈的戰略軍種，涉及中國與美國爭霸的長線戰略目標，卻捲入貪腐及洩密，包含李玉超因兒子涉嫌在美國留學時出賣軍情而「消失」，這些勢必引起習近平不快，所以他近10天來，已3度在軍事相關場合強調反腐，共軍可能迎來一場「反腐風暴」。
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