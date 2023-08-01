名家論壇》單厚之／謝典林退黨會有骨牌效應？

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其次，在723國民黨全代會正式提名侯友宜，韓國瑜與侯友宜上演大和解相擁戲碼之後，侯友宜毫無疑問已經成為「正藍軍」的唯一代表，部分韓粉已經開始回流。而藍軍的支持是郭台銘參賽的最重要基礎，如果藍軍流失，郭台銘不僅距離總統越來越遠，連對藍、白兩黨的威嚇力都會大幅降低。
郭台銘至今既沒有參選的決心，也沒有對策可以解決藍軍流失的問題，只能不斷用各種「假動作」，假裝自己仍然有志於總統大位。但偏偏決心和人氣又互為因果，沒有破釜沉舟的決心，人氣自然就逐漸散去。單單看過去兩週，藍軍政客對郭台銘的反應就知道，藍軍對郭台銘已經越來越不在意、不耐煩。
謝典林只不過是郭台銘假裝自己仍有人擁戴的一張牌而已，今年謝家的主帥是要選立委的謝衣鳳，而不是「議長」謝典林，謝衣鳳的盤才代表謝家最大的利益。過去一段時間，謝衣鳳不斷對外澄清，姊弟兩人不同調不是「買雙保險」，今天更說「沒辦法在家人立場給予支持」。
謝典林的退黨，與其說是表達力挺郭台銘的決心，其實更像是預築防火牆、避免危及姐姐的選情。謝典林可以不考慮自己的利益，但家族、派系不能不考慮整體的利益。如果郭台銘真的參選，站在國民黨的對立面，謝典林是否還有guts站上郭台銘的台、跟謝衣鳳打對台，到時還有得看。
議長是基層地方勢力的指標人物，但並非每個議長都代表同樣的實力或影響力。隨著台灣民主發展及「單一選區兩票制」的影響，派系對政治的影響力早已大幅衰退，以往著名的台中紅、黑派、高雄紅、白派，如今都僅剩少數的代表人物，選民對政黨的認同早就遠超過派系。即便雲林、嘉義這樣人口數較少的縣，受到單一選區兩票制的的衝擊較小，但嘉義林派、雲林張家也早就穿上政黨的外衣，在當地派系和政黨其實是一體的，不至於和政黨公然對著幹。
即便是夠強、足以一槌定音的派系，都沒有和政黨對著幹的本錢，更遑論很多的議長實力遠不及上述的那些派系，最終其實是靠議員間的人緣或利益分配等緣故才能坐上那個位置，即便是謝典林本人，少了國民黨的支持也絕對選不上議長。除非是像南投縣議長何勝豐那樣已經確定不連任的，又有幾個議長會甘冒大不諱，為了郭台銘得罪國民黨、放棄下一次的議長寶座？
謝典林之所以有「傲嬌」的本錢，正是因為謝衣鳳是地方黨部主委、又是最有可能接班下屆縣長的人選，所以即便黨中央也不會想把事情鬧得太難看。但並非每個議長都有這樣的條件，尤其遇上對派系一向不手軟的金溥聰，那幾個議長若能繼續「打擦邊球」就很有guts了，要為郭台銘跟國民黨翻臉，那就真的是想多了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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