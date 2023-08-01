卡努颱風路徑一夜大翻轉！這天起半個台灣下雨　最快海警時間曝光

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天氣風險公司提到，預測今（1）日將持續受到卡努颱風外圍北風影響，迎風面的北部有短暫陣雨外，晚間更隨著颱風逐漸靠近，迎風面的降雨範圍亦會隨時間慢慢擴及至中南部，而今天白天受颱風外圍的下沉氣流影響，午後的熱力作用將有些侷限，雖然仍有些短暫陣雨或雷雨機會，不過降雨的程度就不如昨日來的那麼劇烈了。
而影響最劇烈時間，天氣風險公司提到，明天開始到週五隨著颱風進入東海，受其外圍環流的偏北至西北風影響，西半部將普遍轉有短暫陣雨天氣，而反之背風面的東部以晴或多雲的天氣為主；而其間除了中北部山區有局部大雨機會外，週四五也因為西南風增強的關係，南部也將有局部大雨的可能，甚至延續到週末颱風遠離。
至於為何颱風路徑一夜就大翻盤，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文解釋，因周一北方太平洋高壓串聯起來，形成一面牆，暫時阻擋卡努繼續北上，因此未來12小時颱風將明顯西折，由偏北轉向西北西前進。然而，高壓軸帶也不是永遠硬挺踹不破的，預估周三、周四卡努穿越日本那霸至宮古島間之後，此時北方西風槽線南下東移，開始打擊高壓；加上卡努環流夠大，不斷去卡位，使得原本串連起來的高壓軸帶「斷開」破了洞，卡努便卡在兩高壓之間的鞍型場（弱點），呈現原地打轉、滯留的現象。
台灣颱風論台也提及，至於卡努未來是否貫穿日本，或又有其他奇特的走法，目前還難以評估，要再繼續觀察，卡努沒有消失前，天天都是關鍵，不過這樣的分析是綜合整理當前資料所做的說明，大氣環境是不斷變化的，需滾動式更新。