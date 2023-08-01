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卡努颱風路徑一夜大翻轉！這天起半個台灣下雨　最快海警時間曝光

▲第6號中度颱風「卡努」從明天起就會開始影響台灣，西半部地區將會有短暫陣雨天氣。（圖／記者葉政勳攝）
▲第6號中度颱風「卡努」從明天起就會開始影響台灣，西半部地區將會有短暫陣雨天氣。（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

第6號中度颱風「卡努」目前大概來到台北東方約910公里海面上，持續朝西北西前進，以北北西轉西北的方向朝琉球群島前進，速度逐漸減慢，預估週四（3日）距離台灣最近。臉書粉專「天氣風險公司」表示，週三到週五迎風側的西半部將轉為短暫陣雨天氣，其中，中北部山區受地形舉升作用加成，可能有大雨發生機會，民眾要隨時注意颱風動向。

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天氣風險公司表示，卡努颱風未來預測路徑將在明天至週四，逐漸通過那霸至宮古島間的海域，週五六開始於東海上緩慢轉北至北北西移動，照目前預測路徑及強度評估，卡努颱風的暴風圈將有機會在週四週五觸碰海警警戒線。因此不排除氣象局最快將於明日針對東北部海域發布海上颱風警報，且現在東部已有長浪發生，未來隨著颱風靠近，北部及東部的風浪都會有所增大，這幾天於海邊活動請務必留意自身安全及颱風最新動態了。

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▲卡努颱風路徑最新動態。（圖/彭啟明臉書）
天氣風險公司提到，預測今（1）日將持續受到卡努颱風外圍北風影響，迎風面的北部有短暫陣雨外，晚間更隨著颱風逐漸靠近，迎風面的降雨範圍亦會隨時間慢慢擴及至中南部，而今天白天受颱風外圍的下沉氣流影響，午後的熱力作用將有些侷限，雖然仍有些短暫陣雨或雷雨機會，不過降雨的程度就不如昨日來的那麼劇烈了。

而影響最劇烈時間，天氣風險公司提到，明天開始到週五隨著颱風進入東海，受其外圍環流的偏北至西北風影響，西半部將普遍轉有短暫陣雨天氣，而反之背風面的東部以晴或多雲的天氣為主；而其間除了中北部山區有局部大雨機會外，週四五也因為西南風增強的關係，南部也將有局部大雨的可能，甚至延續到週末颱風遠離。

▼卡努暴風侵襲率，最高在基隆達53%。（圖／中央氣象局）
　▲卡努暴風侵襲率，最高在基隆達53%。（圖／中央氣象局）
至於為何颱風路徑一夜就大翻盤，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文解釋，因周一北方太平洋高壓串聯起來，形成一面牆，暫時阻擋卡努繼續北上，因此未來12小時颱風將明顯西折，由偏北轉向西北西前進。然而，高壓軸帶也不是永遠硬挺踹不破的，預估周三、周四卡努穿越日本那霸至宮古島間之後，此時北方西風槽線南下東移，開始打擊高壓；加上卡努環流夠大，不斷去卡位，使得原本串連起來的高壓軸帶「斷開」破了洞，卡努便卡在兩高壓之間的鞍型場（弱點），呈現原地打轉、滯留的現象。

台灣颱風論台也提及，至於卡努未來是否貫穿日本，或又有其他奇特的走法，目前還難以評估，要再繼續觀察，卡努沒有消失前，天天都是關鍵，不過這樣的分析是綜合整理當前資料所做的說明，大氣環境是不斷變化的，需滾動式更新。

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