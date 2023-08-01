林志玲被傳「遭AKIRA家暴打出假體」 女神一聽笑回：只有抱抱
林志玲與小7歲AKIRA（黑澤良平）剛度過結婚4週年，女神去年元旦前於日本產下混血男娃，婚後小倆口台日兩地跑，前陣子為了照顧女方雙親才搬回台灣住，日前AKIRA參加「犀利趴」演唱會，林志玲到場應援，沒幾天又被目擊在法國牽手約會，展現夫妻好感情，怎料，微博近來重炒AKIRA家暴謠言，林志玲打趣地回應《NOWnews今日新聞》：「沒家暴，只有抱抱。」
記者楊穎軒／綜合報導
大陸網站3月造謠「台媒爆林志玲遭家暴，並稱疑似被黑澤良平把假體打出來了」，指林志玲隆鼻時植入的填充物被AKIRA打到掉出，她特地返台修復，並附上一張神似林志玲女性鼻青臉腫躺在病床的照片，沒想到，假消息近日再度被亂傳。
對於再度「被家暴」，詢問林志玲，她透過經紀人表示：「希望大家不要再為一看就很假的不實網路謠言操心和傳播了，也提醒不要亂配其他人的圖片喔！謝謝大家關心，姐姐、姐夫都很好，結婚就是雙方都要努力經營婚姻保持幸福。」
經紀人說林志玲平常不太看新聞，昨晚才聽說自己被打，笑說：「沒有家暴，只有抱抱，也希望自己傳遞給大家的是正能量；至少會永遠這樣努力著。更希望大家都要把自己的生活過好，快樂每一天噢！」
※【NOWnews 今日新聞
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