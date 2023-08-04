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他們都是1女多男歌唱組合！F.I.R出道即爆紅　大嘴巴2度奪金曲獎

▲告五人（左上圖起）、大嘴巴、草東沒有派對、蘇打綠、F.I.R，都是1女多男的演唱組合。（圖／NOWnews資料照、環球音樂提供、翻攝大嘴巴臉書、F.I.R臉書、告五人臉書）
▲告五人（左上圖起）、大嘴巴、草東沒有派對、蘇打綠、F.I.R，都是1女多男的演唱組合。（圖／NOWnews資料照、環球音樂提供、翻攝大嘴巴臉書、F.I.R臉書、告五人臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

由雲安、犬青、哲謙組成的演唱組合告五人，是樂團裡少有的1女多男組合，在男生中加入女生，不僅能夠在音樂中碰撞出火花，還能給人不同的演出面貌，在音樂圈中除了告五人外，F.I.R、大嘴巴、蘇打綠、草東沒有派對也都是有女生在其中，而團體發展則是各不相同。

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告五人人氣起飛　一年內攻下北高雙蛋

告五人於2017年在宜蘭組團出道，簽入相信音樂旗下，他們在同年10月推出首張EP《迷霧之子》，並舉行首次巡演，人氣頗高的他們出道就締造了巡演北高3場完售的紀錄。之後告五人更以這張EP獲得了金音獎「最佳新人（團）獎」，直到今年更是直接挑戰北高雙蛋演唱，門票一開賣也是隨即秒殺，還將挑戰上海梅賽德斯奔馳文化中心場館開唱。

▲告五人高雄開唱。（圖／相信音樂提供）
▲告五人於2017年在宜蘭組團出道，簽入相信音樂旗下，人氣頗高的他們一出道就締造了巡演北高3場完售的紀錄。。（圖／相信音樂提供）
F.I.R出道即爆紅　14年後女主唱換人

第一代F.I.R由阿沁、陳建寧、飛組成，當年他們的出道歌曲〈Lydia〉搭配電視劇《鬥魚》，讓他們立即在華人世界一砲而紅，歌曲也時常被韓國、日本藝人翻唱，出道後隔一年，就獲得金曲獎「最佳國語演唱新人獎」的殊榮。可惜直到2018年時，主唱飛退出團體，改加入了韓睿補上女主唱位置，第二代F.I.R就此開始活動。

▲F.I.R.由主唱Faye（中）、吉他手阿沁（右一）及鍵盤手陳建寧組成，2004年出道便一炮而紅。（圖／F.I.R.臉書）
▲F.I.R.由主唱Faye（中）、吉他手阿沁（右一）及鍵盤手陳建寧組成，2004年出道便一炮而紅，直到2018年主唱才換成了Lydia（韓睿）。（圖／F.I.R.臉書）
大嘴巴2度奪金曲獎　解散後團員各自發展

講到1女多男的音樂組合，就不能不提在2007年成立的嘻哈團體大嘴巴，團體由愛莎、宗華、MC40、懷秋組成，出道時以一曲〈結果咧〉，洗腦的旋律加上簡單好記的歌詞，立即收獲好評，更因此拿下了第19屆金曲獎、第22屆金曲獎的「最佳演唱會團體獎」，他們在2016年8月合約到期解散，解散後的4人在其他領域上各自發展。

▲嘻哈團體「大嘴巴」在當年一出道就受到關注。（圖／翻攝大嘴巴臉書）
▲嘻哈團體「大嘴巴」在當年一出道就受到關注。（圖／翻攝大嘴巴臉書）
蘇打綠休團3年　槓上林暐哲今年終於拿回團名版權　

講到樂團，那怎麼能少了剛順利奪回版權的「蘇打綠」呢？蘇打綠由青峰、馨儀、小威、阿福、家凱、阿龔組成。一首〈小情歌〉仍舊是許多人心中的回憶，他們在2016年的金曲獎後休團3年，中間經歷與恩師林暐哲的官司，讓他們以分身「魚丁糸」重回歌唱舞台，終於在今年拿回「蘇打綠」版權，宣告全面回歸。

▲蘇打綠直播12小時。（圖／環球音樂提供）
▲蘇打綠今年終於拿回「蘇打綠」版權。（圖／環球音樂提供）
草東沒有派對奪金曲6獎　鼓手突離世

草東沒有派對成軍於2012年，現由巫堵、筑筑、鳥人及世暄四人組成，2016年4月發行第一張專輯《醜奴兒》奪下金曲獎最佳樂團、最佳新人和年度歌曲等6項大獎，2021年經歷鼓手蔡憶凡離世，因此小巨蛋巡演也跟著喊卡。直到今年5月才再度舉行新的巡演「人責」。

▲草東沒有派對貝斯手世暄（左2）宣布將無限期暫停演出。（圖／NOWnews影像中心）
▲草東沒有派對曾奪下金曲獎多個大獎。（圖／NOWnews影像中心）

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