李玟歌迷淚別天后！港殯儀館開罵Bruce：渣男

天后CoCo李玟於上個月5日輕生離世，家人於昨（31）日在香港殯儀館舉辦告別式，讓家人好友、各界粉絲送李玟最後一程，就連李玟老公與2個繼女也都現身家祭。世界各地的歌迷排隊現場，許多人都難過痛哭，在公祭結束後，有10多位歌迷身穿黑衣在殯儀館外抗議，開罵李玟老公Bruce是渣男，還說：「去死吧！」
記者吳雨婕/綜合報導
李玟的老公Bruce約在告別式當天的下午2點與2個女兒抵達現場，在李玟家人、好友致詞弔唁時，全程目光呆滯，家祭結束後便匆匆離去，沒有多停留。
在公祭現場，李玟的兩個姊姊突然崩潰大哭情緒失控喊「他害死了我妹妹」、「那個衰人（壞人）害死我妹妹」，雖然沒有指名道姓，但已經引人多做聯想。
而在昨晚10點多公祭結束後，現場約有10多位歌迷，在香港殯儀館門口排成一列，大喊：「渣男Bruce！渣男Bruce！把CoCo還給我們！渣男Bruce！」宣洩對李玟老公Bruce不滿的情緒。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995