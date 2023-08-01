影音／李玟姊姊淒厲大哭「他害死我妹」　崩潰40秒影片全程直播

李玟歌迷淚別天后！港殯儀館開罵Bruce：渣男

▲李玟二姊（左）、大姊在告別式上，強打起精神，接受李玟粉絲致哀。（圖／翻攝Nancy Lee YouTube）
▲李玟二姊（左）、大姊在告別式上，強打起精神，接受李玟粉絲致哀。（圖／翻攝Nancy Lee YouTube）

記者吳雨婕/綜合報導

天后CoCo李玟於上個月5日輕生離世，家人於昨（31）日在香港殯儀館舉辦告別式，讓家人好友、各界粉絲送李玟最後一程，就連李玟老公與2個繼女也都現身家祭。世界各地的歌迷排隊現場，許多人都難過痛哭，在公祭結束後，有10多位歌迷身穿黑衣在殯儀館外抗議，開罵李玟老公Bruce是渣男，還說：「去死吧！」

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李玟的老公Bruce約在告別式當天的下午2點與2個女兒抵達現場，在李玟家人、好友致詞弔唁時，全程目光呆滯，家祭結束後便匆匆離去，沒有多停留。

▲▼李玟的老公Bruce及2名繼女於15時45分已經低調抵達現場，但疑似是從後門搭車進入，並未在正門出入。（圖／翻攝追思會YouTube直播）
▲李玟的老公Bruce（紅圈處）及2名繼女於下午2點抵達現場，聽李玟生前好友弔唁時，面無表情。（圖／翻攝追思會YouTube直播）
在公祭現場，李玟的兩個姊姊突然崩潰大哭情緒失控喊「他害死了我妹妹」、「那個衰人（壞人）害死我妹妹」，雖然沒有指名道姓，但已經引人多做聯想。

而在昨晚10點多公祭結束後，現場約有10多位歌迷，在香港殯儀館門口排成一列，大喊：「渣男Bruce！渣男Bruce！把CoCo還給我們！渣男Bruce！」宣洩對李玟老公Bruce不滿的情緒。

▲李玟粉絲聚集在香港殯儀館外，大罵李玟老公Bruce。（圖／讀者提供）
▲李玟粉絲聚集在香港殯儀館外，大罵李玟老公Bruce。（圖／讀者提供）
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