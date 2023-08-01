亞尼克辦親子寫真比賽　加碼父子變裝秀超熱鬧，有爸陪伴孩子更有創意

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲董事長吳宗恩以自身經驗，自2002年起推動親子陪伴活動，寫生比賽已成為亞尼克年度盛會與傳統，活動免費報名並提供餐盒，讓大小朋友共度美好時光
為偶爸讚出來！「偶爸偶驕傲父子創意變裝秀」創造父子珍貴回憶根據亞尼克「2023親子陪伴調查」結果顯示，針對家庭親職父職角色，有超過八成民眾認同父親陪伴孩子更有創意、更快樂；有超過5成民眾認為家中父職角色較少對孩子表達關懷，但高達八成民眾認為應該正面鼓勵父職角色有助親子關係更正面。為了鼓勵更多爸爸們參與並大方表達對於孩子的愛，活動現場加碼舉行「偶爸偶驕傲父子創意變裝秀」，鼓勵親子共同激發創意，現場父子檔們創意百出，趣味橫生，同時加碼「為偶爸讚出來」，大聲說出對爸爸的愛，慶祝父親節氛圍濃厚十足。
亞尼克親子烘焙DIY 用甜點拉近親子間的距離活動現場設置亞尼克親子共樂烘焙DIY，由專業烘焙師帶領小朋友，一起手作翻糖和蛋糕合體的「歡樂蛋糕棒」，超可愛的造型讓大小朋友愛不釋手，讓孩子邊學邊玩體驗製作點心過程的樂趣與成就感。
參與活動的家長也表示，很少有機會和孩子有這麼深度的互動，今天陪孩子畫畫、DIY，互動過程聽孩子分享很多想法，十分珍貴。而亞尼克特別提供的「手撕香柚戚風蛋糕」餐盒，使用日本蛋糕專用麵粉、葉黃素機能蛋，烤出漂亮的蛋黃色與濃郁蛋香，表層加上日本蜜香柚子薄片，入口超軟、綿細，草地寫生外還能來一場親子野餐。
▲亞尼克第19屆寫生比賽連續19年不中斷，睽違3年回歸實體活動，限量1200組名額全部額滿，大小牽小手草地寫生、親子野餐
吳東諺攜兒子斗宅首次參與寫生比賽 分享育兒陪伴秘訣呼應今年主題，常於社群分享親子陪伴日常的「超人帥爸」演員吳東諺與兒子斗宅也一起出席參加，父子倆人有吃有玩直呼「亞尼克超佛心」。被問到如何兼顧工作與家庭，身為四寶爸的吳東諺表示：「我覺得除了珍惜與孩子的陪伴時間之外，沒有其他捷徑。感情永遠都需要用心經營，我不管拍戲再忙，都會抽出時間陪老婆跟小孩，不管是出去玩，或是參加孩子的學校活動，都能讓他們更直接感受到爸爸的支持與關心。在陪伴斗宅的過程當中，我也發現有爸爸的陪伴，讓他更有信心、更獨立，而斗宅的一些童言童語也讓生活充滿了更多樂趣。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58736
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw