三上悠亞傳奇3／稱「台灣是國家」遭大陸嗆封殺　穿漢服被轟褻瀆

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三上悠亞2018年與女偶像松田美子、櫻萌子組成女團「HONEY POPCORN」進軍KPOP市場，不料，不少南韓民眾認為三上悠亞的言行會吸引青少年模仿，進而帶壞社會風氣，加上韓國本來就禁止情色片演員存在，卻讓這些人以偶像身分活動，不僅矛盾也憂心會有其他女優跟進，於是上青瓦台發起「反對成人片女優的韓國偶像團體出道」議題，當時超過4萬人連署支持。
稱「台灣是國家」 被大陸人放話封殺
在台灣有大批粉絲的三上悠亞，經常來台舉辦見面會，2019年她出席台北國際成人展，返日後在IG分享寶島行心情，先是在限時動態放上中華民國國旗圖示，後來又發文讚揚台灣人溫暖又熱情，並提到「台灣是我最喜歡的國家」，怎料，許多大陸網友一看火冒三丈，湧入她的IG洗版「台灣不是個國家，是中國的一個省」、「excuse me ? taiwan is not a country」，揚言要抵制她的作品，三上悠亞後來悄悄編輯貼文，將「國家」改成「地方」。
穿漢服露胸 遭大陸人批褻瀆中國文化
三上悠亞2021年在微博上傳一段穿中國傳統服飾的15秒短片，正面大露F罩杯豐胸和狹長事業線，片中俏皮地隨音樂舞動身體、拋媚眼，直呼「漢服好可愛」，影片被部分大陸網友截圖瘋傳，批評她「性化中國傳統文化」、「這算哪門子漢服」，要她也這樣褻瀆韓服，痛罵三上悠亞不配穿上漢服，群起出征，後來三上悠亞的微博帳號疑似遭到暫時停權，後來才又恢復。
三上悠亞小檔案
前藝名：鬼頭桃菜
出生：1993年8月16日
職業：前AV女優、女偶像歌手、網紅
興趣：學外語（英文、中文）、看偶像影片
隸屬：韓團Honey Popcorn、惠比壽麝香葡萄
經歷：
2006年落選早安少女組
2007年拒絕加入AKB48
2009年以藝名「鬼頭桃菜」加入SKE48
2014年畢業SKE48
2015年改名「三上悠亞」當AV女優
2016年加入惠比壽麝香葡萄
2018年組團Honey Popcorn在韓出道
2023年30歲當天引退AV界