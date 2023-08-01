台股早盤從漲百點變小跌 AI股跌勢收斂、惟創意仍跌9%
美股四大指數昨（31）日皆收漲，台北股市今（1）日開盤也走高，早盤一度漲百點，來到17252點，但隨後漲幅縮小，早盤僅漲20幾點，來到17173點。權值王台積電早盤漲3元，來到568元。而昨日遭血洗的AI股，今日大多跌幅收斂，但創意早盤仍跌9%，緯創跌6%、廣達跌3%。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數31日上漲100.24點，或0.28%，收35559.53點；那斯達克指數上漲29.37點，或0.21%，收14346.02點；標普500指數上漲6.73點，或0.15%，收4588.96點；費城半導體指數上漲9.87點，或0.26%，收3861.63點。
台北股市今日早盤一度漲百點，來到17252點，但隨後漲幅縮小，甚至來到盤下小跌。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到568元。同樣是晶圓代工的聯電與力積電小漲、世界先進漲1%。其他重要電子股，如聯發科漲逾1%，來到699元。鴻海漲1%以上，來到110元。旺宏也漲1%、華碩漲3%，友達與群創漲1到2%多、台達電漲2%多。
昨日因創意法說會上下修全年度營收目標，股價慘跌停，也引發其他AI股慘綠，緯創、廣達、英業達、技嘉被大血洗，跌幅超過8到9%或以跌停作收，而今日AI股跌勢收斂，創意跌停打開，但跌幅仍9%，緯創跌6%、廣達跌3%，英業達與技嘉小跌。
至於其他AI股強勢走高的有智邦漲逾8%，景碩、華星光漲5%，華泰、華碩與南電漲3%，博智、神達與奇鋐漲2%。而重電的華城今日解禁，但壓回一度打到跌停，隨後跌幅縮小，早盤跌4%多，中興電與森威能源跌幅為1到2%多。