悼念文涉抄襲！齊齊哈爾中學11死　校方被嗆「不說人話還拽啥文」

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與此同時，事發後第一時間態度相當冷漠的校方，也在遇難者頭七前夕發出哀悼文，開頭寫道「天地共悲、師生同泣」，還出現「七天來，痛揉碎了星河，化作皓月，化作你們的模樣，留在愛你們的親人、師長、同學心中」的字句，最後又以對仗手法強調「悲痛萬分，含淚相送」、「沉痛哀悼，深切緬懷」收尾。
然而，這篇看似文情並茂的哀悼文，卻引來中國民眾一陣批評，說文章內容太過矯情，根本不需要排比、不需要比喻，也不要對偶，不要誇大不實的詞藻，只要真誠平實的書寫對逝者的懷念，讓師生的情緒有個正常的出口即可，「我以為這種時候學校應該聲明事件原因然後致歉，結果卻在這拽文學」、「很有文學性，但不像人話」、「痛揉碎了星河，化作了繁星，化作了皓月，咱只想知道是什麼揉碎的房頂，什麼揉碎了人心」。
不只如此，哀悼文還被眼尖的民眾抓到套用中國網站「知乎」上的模板，涉嫌抄襲，還與原作者撰文目的天差地遠，直言：「抄襲不奇怪，但是在這麼重大的事故中，寫祭文還抄襲就很過分了」。
就連知名旅義華僑、白紙運動期間協助中國民眾大量轉貼抗爭實況的推特帳號「李老師不是你老師」，都發文批評：「除了悼文是套用模板以外，全篇悼文裡唯一的一句話竟然還是抄襲的」，質疑校方為何連一句發自肺腑的真心話都說不出來，卻只想著如何敷衍了事、推卸責任，實在讓人心寒。