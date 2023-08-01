快訊／大牙被改告刑事首露面！才燦笑「我心情很好」突然哽咽爆哭
女星周宜霈（大牙）今年6月控訴陳建州（黑人）在11年前對她性騷擾，而陳建州、范瑋琪原本對大牙提告民事訴訟並求償1000萬，不料，上個月24日，陳建州突然撤告並改提刑事告訴，引發關注。大牙今（1）日出席台中站台活動，這也是她被告刑事訴訟後首度露面，大牙面露陽光笑容，表示：「來到台中心情很好！」然而受訪時又突然摀嘴哽咽，接著爆哭。
記者詹鎰睿、楊穎軒／台中報導
大牙爆料黑人（陳建州）性騷擾往事，遭對方提告民事訴訟並求償1000萬元，日前黑人夫妻撤告，改告刑事加重誹謗罪，對此，大牙回覆《NOWnews今日新聞》「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應」，她25日更換臉書封面照片，放上與演藝圈MeToo吹哨人黃云歆的合照，被酸民譏藉MeToo替自家商品增加曝光，大牙親自回應「有沒有惡意，你的發文表示得很清楚，台灣是一個言論自由的地方，你想發表什麼我沒有權利過問，但是我選擇不偽善的過每一天，期許這個社會能有更多溫暖」。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110