北醫新創團隊研發AI輔助系統　照1次LDCT心、肺一起篩檢！

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AI輔助分析影像 同時獲肺癌、冠狀動脈鈣化結果今（2023）年亞洲生計大展中，北醫新創的人工智慧團隊在攤位展示「人工智慧多模影像健康平臺」，它是一套全方面AI放射科醫學影像的篩檢輔助系統，希望能協助各專科醫師提供更有效率之診斷及治療。
執行長張曜吉表示，患者做一次低劑量肺部電腦斷層掃瞄篩檢（LDCT）後，利用這套系統經過演算法，不只可以針對肺癌進行篩檢，還可以同時得到冠狀動脈鈣化預測結果，準確率可達9成，不僅更能符合經濟效益評估，病人也能藉此獲得健康。
AI縮短判讀、報告製作時間 獲健康又符合經濟效益照一次LDCT就可以心、肺一起做篩檢，也能減少患者輻射暴露次數，而低劑量電腦斷層掃描更能大幅降低患者輻射暴露量，因此也更適合運用在篩檢上。
此外，新創人工智慧團隊提到，此平台還可供醫師自由修改結節各細項描述，確認無誤後系統能自動產出符合國健署公告之標準格式報告，醫師僅需One-Click即可完成報告，報告完成總時數從15分鐘縮短為2分鐘，大幅縮短醫師判讀及製作報告時間。
執行長張曜吉指出，政府花費220億用在治療，但篩檢卻不到2億，可是透過篩檢一年至少可以揪出500多名肺癌患者，現在又可以做一次LDCT就獲得心血管鈣化、肺癌篩檢結果，透過篩檢可以減少後面許多的治療浪費、醫療負擔，更加符合經濟效益。
而現在台灣人口結構已達老年化社會標準，老年人口快速增加，屆時國民健康保險醫療負擔將達臨界點，透過肺臟、心臟一次性篩檢，不僅能縮短醫師判讀時間，也能大幅提升醫療量能。未來團隊也將不斷精進各模型效能，以更適合臨床醫師使用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58728
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