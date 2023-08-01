只有今天！全家美式、拿鐵「買3送3」可寄杯 7-11咖啡買1送1
咖啡控快衝！7-11、全家都在8月1日推出咖啡限定優惠，7-11行動隨時取「冰精品生椰厚拿鐵」買1送1活動最後一天外，還有小農水果冰磚2杯150元、精品冰燕麥拿鐵2杯120元、精品美式買7送4、精品拿鐵買7送4，且今（1）日加碼限定，自帶杯折扣變7元；全家APP隨買跨店取，則是開賣大杯特濃美式、拿鐵買3送3優惠，可寄杯還可換冷熱，不過此為全盈+pay支付才可享優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11今（1）日精品咖啡吧優惠限定，小農水果冰磚任2杯150元（原價240元）、精品冰燕麥拿鐵2杯120元（原價220元）、精品美式買7送4優惠700元（原價1100元）、精品拿鐵買7送4優惠770元（原價1210元），還有7-11歡慶「冰精品生椰厚拿鐵」開賣，APP行動隨時可限時買1送1，今日為活動最後一日，數量有限，售完為止。也別忘了今日有自帶環保杯加碼折扣，從5元升級成7元。
全家則是上午10點開賣大杯濃經典美式、特濃拿鐵買3送3，優惠各品項限量20萬組，寄杯、冷熱互換，兌換期限至11月30日（3個月），不過需使用指定的電子支付「全盈+pay」才可享有優惠。