齊齊哈爾體育館11死！政府冷處理引民怨　討論遭審查「一夜消失」

我是廣告 請繼續往下閱讀
在坍塌事故發生後，多段有關罹難學生家長講述自身遭遇，或是和政府官員對峙的影片在微博、微信等社群平台流傳。其中有一名家長影片中透露，政府派了員警監視受害者家長，卻沒有派人說明和通報現場搜救行動的進展，以及孩子們的安危；另外還有一位家長被要求簽字才能看孩子遺體，讓質問官員「我不簽字，都不讓我看孩子，我家孩子13歲，你家孩子多大」，而這段過程也拍成了影片，在網路上瘋傳。
家長們的遭遇引起大量網友的關注與同情，許多人對當地政府的冷漠和官僚作風感到憤怒，並在社群平台上發起相關討論。
《美國之音》發現，在事發後的一到兩天內，「齊齊哈爾34中體育館坍塌11人死亡」等相關話題登上了微博熱搜，甚至連中國官媒也迅速對此表態。然而在話題持續延燒數天後，相關討論卻逐漸從各社媒平台上消失。
不論是悼念的文章，還是民眾獻花悼念的照片，全都遭到社群平台刪除。截至29日上午微博熱搜榜上已經沒有任何一個與此次事件有關的話題。
包括「齊齊哈爾34中體育館坍塌11人死亡」、「齊齊哈爾塌陷事故家長怒斥醫院不准認屍」、「齊齊哈爾34中前悼念的花海」等話題均遭到刪除，搜尋結果只會出現「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示。」