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齊齊哈爾體育館11死！政府冷處理引民怨　討論遭審查「一夜消失」

▲黑龍江省齊齊哈爾市一所中學體育館發生坍塌事故，造成11人罹難。（圖／翻攝自微博）
▲黑龍江省齊齊哈爾市一所中學體育館發生坍塌事故，造成11人罹難。（圖／翻攝自微博）

國際中心徐筱晴／綜合報導

近日，中國黑龍江省齊齊哈爾市一所中學的體育館發生致命的坍塌事故，造成11名師生死亡。由於事件發生後當地政府未積極處理，當局態度使得齊齊哈爾市民憤恨難平，悲憤情緒更蔓延至中國網路，但中國各大社群平台隨即加強審查力度，過濾和刪除有關話題的討論。

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齊齊哈爾市第34中學的體育館在23日下午發生了坍塌事故，當時該學校女排隊2名教練和17名隊員正在集訓，其中4人脫險，15人被困。隔日上午才得以確認，這起事件造成10名女排校隊隊員與1名教練罹難。

在坍塌事故發生後，多段有關罹難學生家長講述自身遭遇，或是和政府官員對峙的影片在微博、微信等社群平台流傳。其中有一名家長影片中透露，政府派了員警監視受害者家長，卻沒有派人說明和通報現場搜救行動的進展，以及孩子們的安危；另外還有一位家長被要求簽字才能看孩子遺體，讓質問官員「我不簽字，都不讓我看孩子，我家孩子13歲，你家孩子多大」，而這段過程也拍成了影片，在網路上瘋傳。

家長們的遭遇引起大量網友的關注與同情，許多人對當地政府的冷漠和官僚作風感到憤怒，並在社群平台上發起相關討論。

《美國之音》發現，在事發後的一到兩天內，「齊齊哈爾34中體育館坍塌11人死亡」等相關話題登上了微博熱搜，甚至連中國官媒也迅速對此表態。然而在話題持續延燒數天後，相關討論卻逐漸從各社媒平台上消失。

不論是悼念的文章，還是民眾獻花悼念的照片，全都遭到社群平台刪除。截至29日上午微博熱搜榜上已經沒有任何一個與此次事件有關的話題。

包括「齊齊哈爾34中體育館坍塌11人死亡」、「齊齊哈爾塌陷事故家長怒斥醫院不准認屍」、「齊齊哈爾34中前悼念的花海」等話題均遭到刪除，搜尋結果只會出現「根據相關法律法規和政策，該話題內容未予顯示。」

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