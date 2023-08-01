鋼琴家手指變形險失能　靠生物製劑重拾音樂人生

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風濕免疫疾病症狀複雜 提高警覺及早就醫最重要三軍總醫院基隆分院院長陳相成醫師表示，風濕免疫疾病是一種自體免疫性疾病，最大的特點就是自身的免疫系統對身體組織產生過度反應，導致慢性發炎及造成組織損傷。目前醫界已發現超過100種自體免疫疾病，推估與性別、年齡和基因等因素有一定相關性，這些疾病可能影響關節、肌肉、皮膚、血管及內臟等部位，民眾若發現關節疼痛持續好幾天都沒有緩解，服用止痛藥雖有改善，但停藥後疼痛又發作，就要提高警覺，及早就醫檢查，避免錯失黃金治療時機。
陳相成醫師說，目前臨床最常見的風濕免疫疾病引起關節疼痛包括「類風濕關節炎」、「僵直性脊椎炎」及「乾癬性關節炎」等三種，其中「類風濕關節炎」易發生在中年女性，主要會影響手指、手腕及近端指關節處組織，且呈現對稱性疼痛，主要症狀包括關節紅腫熱痛、關節僵硬和活動功能受限。
「僵直性脊椎炎」主要以男性患者為主，由於影響到薦腸骨關節，主要特徵為脊椎僵硬和下背疼痛，尤其容易出現晨間僵硬，甚至會痛到清醒導致影響睡眠品質，另外也容易合併背痛、臀部疼痛等問題。「乾癬性關節炎」則是一種與乾癬皮膚疾病相關的慢性關節炎疾病，會同時影響皮膚和關節。主要症狀包括關節疼痛、腫脹及關節僵硬，另外皮膚上的乾癬病灶和指甲異常也是常見症狀。
治療武器多元選擇 可與醫師溝通適合用藥陳相成醫師表示，民眾對風濕免疫疾病不易察覺，很容易跟一般退化性關節炎混淆而延誤黃金治療期。過去主要以傳統抗發炎藥物來治療風濕免疫疾病，但大多只能提供止痛效果，對於症狀改善較不明顯，因此有時醫師會視患者需求酌量使用類固醇藥物。另外，還有一類稱為「風濕疾病修飾用藥」（DMARDs），這些藥物可以抑制免疫系統某些功能來治療疾病，但也可能會有脫髮和口腔潰瘍等副作用。有時候這些傳統藥物無法對所有風濕免疫疾病患者產生明顯效果，甚至讓疾病持續惡化，醫師就會建議使用新型生物製劑來治療，能針對發炎細胞（例如：抗腫瘤壞死因子）進行專一調節阻斷，從而有效抑制發炎反應及控制疾病進展，對於風濕免疫相關疾病具有顯著治療效果。目前也有安全使用於懷孕及哺乳期女性患者的生物製劑，可與醫師多溝通選擇適合自己的藥物。
陳相成院長表示，三軍總醫院基隆分院全體同仁齊心齊力，不斷地努力，目前積極整建擴充「正榮院區」及「孝二門診區」的軟硬體設備，可以更完整守護基隆及北台灣地區的國軍同袍及鄉親們的健康，未來也將持續善盡社會責任，提供大基隆地區民眾更完善的醫療服務。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58725
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