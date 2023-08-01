可蘭經遭褻瀆瑞典丹麥無所為　伊斯蘭組織表失望

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法新社報導，塔哈在會中致詞時表示：「主張言論自由的相關當局持續默許這種違反國際法的行為一再發生，令人遺憾，這導致對宗教缺乏尊重。」
然而就在塔哈今天下午致詞時，兩名男子在瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm）最新的這類抗議行動中焚燒可蘭經。
其中一名男子是伊拉克籍難民默米卡（Salwan Momika），他6月底在斯德哥爾摩一座主要清真寺外焚燒數頁可蘭經，本月稍早又在伊拉克大使館外踐踏可蘭經。
在丹麥，極右派團體「丹麥愛國者」（Danske Patrioter）上週釋出一支影片，當中一名男子褻瀆並焚燒看似可蘭經的物體，並踐踏伊拉克國旗。
這類褻瀆可蘭經事件在伊拉克引發動盪，數以百計示威群眾本月稍早襲擊瑞典大使館，並在使館區域縱火洩憤。
路透社報導，瑞典和丹麥兩國表示，當局正在檢視相關辦法，要合法限制這類焚燒可蘭經的行為，以緩解兩國與幾個穆斯林國家之間與日俱增的緊張情勢。
丹麥政府昨天表示，如果這類抗議行動被認為「不僅攸關安全問題，還會對丹麥帶來重大負面後果」，則將試圖找到「合法工具」，好讓當局能加以干預。
丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）說：「我們這麼做並非出於壓力，而是我們的政治分析認為這麼做符合我們所有人的利益。我們不應任憑事情發酵。」
瑞典政府本月表示，當局正在檢視類似解決方案，但丹麥和瑞典右翼政黨都譴責這樣的主動行動，部分政黨表示言論自由不容妥協。
瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）今天表示，他已致函伊斯蘭合作組織57個成員國，解釋瑞典的集會自由，並譴責伊斯蘭恐懼症的行為。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1120801