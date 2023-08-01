掀搶購潮！台南西施、金煌芒果進軍新加坡 市場反應熱烈
台南西施芒果被譽為芒果界精品，其外皮粉嫩輕薄，猶如古代美女西施的肌膚，在新加坡當地很少見，加上金煌芒果肉質細嫩幾無纖維，迅速在新加坡超市掀起搶購熱潮，台南出產的西施與金煌芒果目前已收穫超過五噸及文旦和其相關產品2貨櫃的訂單，市場反應熱烈使超市緊急向台灣貿易追加貨量。
國際中心賴正琳／綜合報導
此次台南的西施芒果、金煌芒果成功上架新加坡冷藏公司（Cold Storage）連鎖超市，該超市以新鮮、高品質的水果聞名， DFI零售集團產品總監Ruth McLennan、市場部總監李奕翰均出席7月底的記者會。台南市副市長趙卿惠、駐新加坡台北代表處童振源代表等人在記者會上也利用台南芒果、紅文旦等食材調製出台式楊枝甘露手搖飲，現場並舉辦試吃試喝活動，大受當地民眾好評。
新加坡位於全球貨運樞紐位置且人均所得高，黃偉哲市長因此選定其作為台南在東南亞的農產行銷基地，以輸出台南高品質之農特產品。而台南市府團隊出訪星國期間，也陸續展開文旦、漁產、蘭花、冷凍水果之洽商，積極與新加坡三大連鎖超市職總(NTUC FairPrice)、冷藏公司（Cold Storage）、昇菘超市等高層進行合作洽談，且成功提升當地民眾對台南農產品之認同，出訪星國成果豐碩。