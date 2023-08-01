星巴克今起紙袋收費！打卡必備「PLA透明杯」也消失：全門市停用
咖啡控注意了！8月1日起各項新規定上路，包括星巴克日前宣布，今（1）日起停止供應免費紙袋，兩杯袋改為收費1元起，且自8月1日起，全國擴大禁用生物可分解塑膠（PLA）材質的杯、碗、盤、碟、餐盒等免洗餐具，也就是說星巴克打卡必備的冷飲透明杯走入歷史，業者也證實全台門市已改用紙杯。
記者鍾怡婷/綜合報導
星巴克自今（1）日起，全門市停止提供免費購物紙袋，鼓勵消費者自行攜帶購物袋並重複使用，若有需要可自費購買紙袋，兩杯紙杯售價1元、四杯紙袋售價2元、小／中禮袋3元、大禮袋5元，顧客購買節慶禮盒或原本就附贈專屬禮袋的則不予收費。不過不織布材質的單杯環保杯套照常提供，民眾可主動向店員索取。
同時，環保署今年8月1日起擴大禁用生物可分解塑膠（PLA）材質的杯、碗、盤、碟、餐盒等免洗餐具，尤其是公部門（含政府部門、公立學校及公立醫療院所）、私立學校、百貨公司及購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等8大類管制對象，不得提供生物可分解塑膠製成之杯，也就是說星巴克具標誌性的透明冷飲杯將走入歷史。業者也證實，目前全門市已改用紙杯代替原PLA材質的透明杯。