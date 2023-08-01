填志願注意！文科、管理、藝術「學非所用」嚴重　薪資落差近3成

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再以「學群領域」交叉分析，其中「學非所用」較嚴重的，依序為「文史哲」（91.3%）、「管理」（88.9%）、「藝術」（86.1%），以及「外語」（84.2%）、「社會與心理」（81.3%）。
「學非所用」較輕微的學群，主要有「醫藥衛生」（31.3%）、「工程」（35.9%）、「資訊」（37.8%），以及「建築與設計」（45.1%）、「生命科學」（48.6%）。
進一步交叉分析發現，自認「學以致用」的上班族，現在領的月薪平均值為46,325元；自認「學非所用」的上班族，平均月薪僅有35,915元，兩者落差幅度達29%。
上班族歸咎「學非所用」導火線，以「學校所學的不具一技之長」（31.2%）為最多，再來是「主修科系造成求職時的行業範圍受限」（21.9%）、「與主修科系相關的職缺，薪資不符合預期」（17.9%），以及「與主修科系相關的職缺比較少」（14.8%）、「學校所學的專業度或深度不夠」（14.2%）。
自認「學非所用」者，64.2%覺得職場成就感「不高」；自認「學以致用」者，67.4%覺得職場成就感「高」。
有38.7%「學非所用」者考慮過直接轉行；23.3%考慮過自行創業；17.4%考慮過留職停薪或在職進修；10.2%考慮過離職，並轉考公職；3.6%考慮過離職，並重返校園念書；僅剩6.8%透露，沒有考慮過直接轉行。
另外有高達90.2%的人覺得，目前職場上存在著「學歷貶值」狀況，但認為學歷平均只會影響職涯3.2年；其中有17.2%表示，學歷對求職「完全沒有影響」。
yes123求職網發言人楊宗斌表示，不可否認的，在進入職場初期，靠著「學歷光環」或「名校加持」，確實對新鮮人起薪有些許幫助；但隨著出社會越來越久之後，所謂的「學歷效應」逐漸淡化，大約過了30歲，先前累積的工作表現、職場成績，將逐漸取代學歷，成為能否成功升遷、調薪、跳槽的重要依據。
楊宗斌指出，雖然文組畢業生比理工組畢業生，發生「學用落差大」的機率要高一點，但是產業趨勢瞬息萬變，即使剛入學時念的是熱門科系，並不代表4年後畢業時，相對應的職缺仍居高不下；至於近期企業開始重視「永續經營」、「節能減碳」，紛紛成立ESG部門，帶動「農林漁牧」、「地球與環境」、「生命科學」等學程出身的人才炙手可熱。
楊宗斌建議，若自認目前嚴重「學非所用」，導致職場成就感低落，以及薪資沒起色，要有「砍掉重練」、「大破大立」的決心，勇敢走出舒適圈，一旦規劃轉換跑道，就需要馬上投入時間與金錢，再去學習「一技之長」或「第二專長」，補強新的產業知識、專業技能，甚至考取相關證照，才能力拚職涯「逆轉勝」。