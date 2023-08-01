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iPhone 15近三年最大改版！3大祖傳功能傳走入歷史：瀏海螢幕全剪

▲iPhone 14 Pro首度加入動態島，讓以往被詬病的瀏海設計多了新意，傳聞iPhone 15全系列會全面改為載入動態島。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.16）
▲iPhone 14 Pro首度加入動態島，讓以往被詬病的瀏海設計多了新意，傳聞iPhone 15全系列會全面改為載入動態島。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.09.16）

記者周淑萍/綜合報導

雖然蘋果秋季發表會日期還沒有正式公布，但網路上關於iPhone 15系列的傳聞可不少，近日《彭博社》也點出多項iPhone 15的升級，且據稱會是近3代iPhone 中最明顯的改版。在蘋果三年一大改的潛規則之下，或許iPhone 15系列會相當令人期待。整理近期網路傳聞，3項祖傳的設計都將出現改變。果粉們荷包準備好，準備信仰加值了！

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📍瀏海螢幕全剪
祖傳多年的瀏海螢幕，來到iPhone 15可能會全剪，傳聞動態島也下放到iPhone 15、15 Plus，未來4款都會是動態島螢幕。

📍改為Type C充電孔
在歐盟的助力之下，全系列 iPhone 15 會從傳統 Lightning 接孔改為通用性更高的USB-C，Lightning可能正式走進歷史。

▲配合歐盟新規定中小型電子產品需統一採用Type-C介面，iPhone特規的Lightning連接埠很有可能在2024年秋天走入歷史。（圖／記者林盈君攝）
▲配合歐盟新規定中小型電子產品需統一採用Type-C介面，iPhone特規的Lightning連接埠很有可能走入歷史。（圖／記者林盈君攝）
📍靜音鍵成動作按鍵
幾乎跟著iPhone共生的靜音撥桿，一直以來就是一個獨立的存在，沒有其他功能，單純的就是靜音開關，不少人應該靜音開啟後就再也沒動過，但這是iPhone 15有可能會成為「動作按鍵」，外媒之前也爆料過，可以快速的開啟靜音、相機、手電筒、語音備忘錄等功能。

▲iPhone 15在 Pro鍵上有所改變。（圖／翻攝影片）
▲科技YouTuber Tim哥之前也曾經開箱過iPhone 15模型機，從模型機上發現iPhone 15 Pro靜音鍵改為按鍵式。（圖／翻攝影片）
📍邊框變細
iPhone 15 Pro 與 15 Pro Max 則會有名為 LIPO 的螢幕新技術加持，邊框從2.2mm 縮窄至1.5mm。

📍處理器升級
iPhone 15、15 Plus 預計搭載與 iPhone 14 Pro 相同的 A16 晶片，至於高階款的 iPhone 15 Pro 與 15 Pro Max 則來到A17晶片，且會是首度有台積電 3nm 製程。

📍堅固機身
高階版的iPhone 15 Pro 系列傳出會採用鈦金屬取代現有不銹鋼，帶來更輕巧又堅固的邊框。背面保留磨砂玻璃，邊角會變得不這麼割手。

📍潛望式鏡頭
iPhone 15 Pro 的另一大賣點將是相機系統，《彭博社》表示將有新一代的鏡頭以及更好的光學變焦範圍，尤其是 iPhone 15 Pro Max 可望獨家搭載潛望式鏡頭，使遠拍的能力進一步提升。

▲開箱,iPhone 14 Pro。(圖／記者周淑萍攝)
▲傳聞 iPhone 15 Pro Max 可望獨家搭載潛望式鏡頭，使遠拍的能力進一步提升。(圖為iPhone 14 Pro 資料照片，圖／記者周淑萍攝)
📍小幅度漲價
《彭博社》預估，蘋果今年度 4 款 iPhone 15 可能會有來小幅度上漲，尤其是 Pro 系列，若用更貴的鈦金屬以及新的相機系統，將使成本有所增加。

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