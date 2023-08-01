抓到自己人！中和警欠百萬賭債「轉行當車手」 東窗事發秒離職
抓詐團抓到自己人！新北市中和局中原派出所一名翁姓員警，疑似積欠百萬元賭債，走投無路下竟跑去當詐騙車手，後續翁男擔心東窗事發，立即辦理辭職，不料警方調閱監視器畫面時，赫然發現畫面中的車手竟是翁警，7月12日循線前往翁警住處搜索，將人拘提到案，檢方複訊後聲請收押禁見獲准。
記者孫唯容／綜合報導
據悉，翁男為警專35期正期畢業生，2018年分發至中和警分局中原派出所服務，任職期間表現正常，不料卻染上賭癮，走投無路之下，翁男竟利用職務之便，聯繫過去認識的詐騙集團成員，希望找份「兼職」，今年5月份起，翁男就一邊當警察、一邊當車手，協助詐團偽裝成虛擬貨幣幣商，負責與被害人面交贓款。
不料，後續所長發現翁男出勤狀況不佳，還跟同事借貸，因此找他來約談，翁男擔心東窗事發，因此以私人因素為由提出離職，6月份正式生效。
後續有民眾報案有被害人報案，中和警方調閱監視器，發現嫌犯相當面熟，進一步追查，才驚見抓到「自己人」，中和警方7月初報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，12日循線前往翁男住處搜索後，將他拘提到案，並查扣其手機。
檢方複訊後向新北地院依偽造文書、詐欺等罪嫌聲請羈押禁見獲准。檢警初步清查，並未有其他警職人員涉案，但將持續清查溯源偵辦。