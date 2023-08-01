中風使用外骨骼機器人　增強復健效果

我是廣告 請繼續往下閱讀
「阿森伯」表示，退休前經營腳踏車及美容床工廠，退休後，本身愛狗的他決定與妻子一起照顧鄰近的流浪狗，每天一早都會跑到菜市場買雞肉等飼料，仔細處理後餵養犬隻，「最多時大概養了50多隻」，雖然旁人看來很辛苦，但夫妻倆卻甘之如飴。
沒想到去年底阿森伯突然因腦中風緊急就醫，幸好搶救時間迅速，治療後撿回一命，但右半身卻因而癱瘓，一度臥床不起，連上廁所、吃飯等生活起居基本功能都得靠他人協助，讓他情緒跌落谷底，尤其是飼養流浪狗的重任落到妻子身上，更讓他鬱鬱寡歡，直嘆說：「很多狗兒都漸漸流失了」。
亞洲大學附屬醫院復健部長周立偉則表示，得知患者病情後，為了加速復原時間，除了傳統的職能治療工具外，也建議採用多種類型「外骨骼機器人」強化復健成效，包括輔助下肢行走、手部舉放抓握等功能，藉由「關節肌力訓練機器人」智能輔具，增強患者的手臂肌肉訓練和關節活動，從「被動」到「主動」，更進步到可以恢復正常。
職能治療師也表示，機器人可以針對病患需求，客製化不同運動強度和方式，例如肩膀或手腕關節特定活動角度，以及由輕度到重度的肌力與肌耐力訓練等，以循序漸進的方式，讓患者有感且更輕鬆地完成日常活動，提高生活品質與獨立性，「只要能盡快擺脫輪椅、助行器等輔具，一切努力都值得」。
經過半年訓練後，阿森伯不僅可以寫字，也能不靠輔具自己行走一小段路，甚至開始自己用餐具進食及盥洗沐浴，他開心表示，雖然無法完全恢復到中風前狀態，但至少不用麻煩到家人，「我已經很滿意了」，不過他仍掛念山上的流浪犬，強調他會更努力做復健，才能繼續照顧狗兒，讓旁人聽了都為之感動。
周立偉表示，復健用外骨骼機器人已經廣泛運用在腦傷、腦中風、巴金森氏症、脊髓損傷及多發性硬化症等肢體無力或癱瘓患者，治療效果也獲得正面肯定，呼籲患者只要願意配合醫療團隊規劃的復健進度，都會有機會恢復基本生活機能，重新享受人生下半場。