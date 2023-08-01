8/12清泉崗營區開放 F-5E/F缺席、勇鷹高教機營區開放首衝場
新冠肺炎疫情2020年初在全球爆發後，國軍為避免群聚感染連續3年取消營區開放活動，隨著疫情降溫，國防部將於8月12日舉行暌違3年營區開放活動，首場選擇空軍台中清泉崗基地，國人自製勇鷹高教機將於國軍營區開放首度衝場表演，但是預計最快今年底除役的F-5E/F戰機將不會在今年唯一的一場空軍營區開放展出。
記者呂炯昌／台北報導
國防部今（1）日例行記者會上，空軍第三聯隊聯隊長吳杏先少將報告指出，空軍清泉崗營區開放實施日期為8月12日0900時起至1600時止，邀請對象為本國籍民眾。活動項目包括雷虎小組特技操演、各型主力戰機性能展示、各型戰機編隊衝場、三軍儀隊暨空軍軍樂隊、地面靜態裝備陳展、園遊會、民間學校熱舞表演及儀隊操演。
吳杏先表示，當日不開放營區周邊道路實施交通管制，請多利用免費接駁車往返。接駁公車5個地點原則上採車滿就發車，預計5到10分鐘就可以發車。
本次清泉崗營區開放主力戰機性能展示，包括幻象2000-5型機、F-16V型機、勇鷹高教機5架衝場、IDF經國號戰機戰術衝場落地等，這也將是國人自製勇鷹高教機將於國軍營區開放首度衝場表演，2022年10月雙十國慶典禮上，勇鷹高教機也首度與F-5E/F型戰機衝場飛越總統府上空，象徵兩代部訓機傳承。
F-5E/F戰機最快預計今年底全部除役，媒體關注今年唯一的一次空軍營區開放卻沒有F-5型機展出，吳杏先表示，這次營區開放主要結合近期部隊負荷形態，重點為勇鷹號高教機編隊衝場。另外，今年適逢中美混合團80週年紀念，吳杏先指出，本次營區開放也會在二號棚廠舉行中美混合團文物特展。