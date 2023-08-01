內幕／彰化瘋傳謝典林退黨前　謝衣鳳快刀斬亂麻！火速預告記者會

謝典林退黨掀骨牌效應？藍傳9正副議長跟進　急找這大老出手幫忙

▲彰化縣議長謝典林退出國民黨，帶槍投靠鴻海創辦人郭台銘。（圖／資料照片）
▲彰化縣議長謝典林退出國民黨，帶槍投靠鴻海創辦人郭台銘。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

曾多次公開力挺鴻海創辦人郭台銘的彰化縣議長謝典林退出國民黨，投下震撼彈，黨內憂心同樣被視為挺郭派的屏東縣議長周典論、雲林縣議長沈宗隆、新竹市議長許修睿、苗栗縣議長李文斌，以及金門縣議長洪允典的動向。藍營內部更盛傳，總共恐怕有9名正副議長醞釀退黨。

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對於退黨潮，國民黨今（1）日表示，不會掉以輕心，可預期接下來一定會被有心人士見縫插針，因此呼籲藍營的同志與支持者們不要受到這些謠言紛擾影響，在越艱困的時候越需要團結。國民黨也會透過主導議題、走訪基層、傾聽民意，拉高支持度，讓大家看見國民黨的戰力與決心，希望大家能共同努力，唯有攜手向前才能勝利。

在國民黨全代會後，國民黨總統參選人侯友宜表面上定於一尊，但郭台銘仍動作頻頻，合體藍營議長、小雞，讓侯友宜陣營出重手、祭黨紀，某種程度也是逼黨內選邊站，謝典林才不得不退黨；侯營則用「道不同，不相為謀」回應。

謝典林是繼南投議長何勝豐之後，國民黨內第二位退黨的議長，另外除屏東縣議長周典論仍持續公開挺郭之外，同樣被黨內視為挺郭派的雲林縣議長沈宗隆、新竹市議長許修睿、苗栗縣議長李文斌，以及金門縣議長洪允典等4人動向備受關注。

許修睿昨日受訪稱，謝典林退黨應不至於造成連鎖效應，但他也坦言，連菜市場阿嬤都知道，3個和尚沒水喝的道理，要是在野黨有3組人馬競逐，絕對沒有贏的可能；李文斌則說，謝典林退出國民黨是個人的選擇，他不便評論，至於是否會跟進退黨？李文斌說「我不會」。

雖然多數議長都對外稱不會跟進退黨潮，但藍營內部盛傳，除了這些公開挺郭的議長外，還有副議長也在醞釀退黨，總共可能有9人。黨內人士認為，正值郭台銘打算拚百萬連署之際，若地方派系也帶槍投靠，對侯友宜的選情無疑是雪上加霜。

有藍營大老對國民黨現今的狀況就非常憂心，希望請出前立法院長王金平出手協調，國民黨中央也會嚴肅看待，不會掉以輕心。

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